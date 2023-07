PHOTO GERALD HERBERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara, n’a pas contesté une accusation de délit résultant d’une bagarre l’année dernière qui a laissé un homme inconscient dans une boîte de nuit de Las Vegas, a déclaré son avocat mardi.

Ken Ritter et Mark Anderson Associated Press

Kamara et trois autres hommes ont fait face à des accusations de crime et de délit pour avoir prétendument frappé, donné des coups de pied et piétiné Darnell Greene fils de Houston devant un ascenseur du club. L’altercation est survenue un jour avant le Pro Bowl 2022 de la NFL.

Kamara a joué dans le Pro Bowl et a été arrêté après le match.

Une accusation de batterie criminelle était passible d’une peine de cinq ans. Kamara a plutôt plaidé sans contestation pour violation de la paix. Il effectuera des travaux d’intérêt général et versera un dédommagement à la victime.

Ses avocats, David Chesnoff, Richard Schonfeld et Drew Findling, ont publié une déclaration disant : « Alvin est heureux que cette affaire soit derrière lui et attend avec impatience une saison NFL réussie. »

Kamara fait face à une éventuelle suspension par la NFL.

« Nous avons suivi de près tous les développements dans cette affaire, qui reste à l’étude », a déclaré la NFL par communiqué.