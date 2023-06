On ne peut pas enlever les deux victoires acquises depuis le début de la saison aux Alouettes de Montréal, mais elles ont été acquises contre des clubs qui ont respectivement des fiches de 0-2 et 0-3. Les Blue Bombers de Winnipeg constituent-ils le premier vrai test des Oiseaux en 2023 ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« C’est une grande organisation. Depuis six saisons, je crois qu’ils ont remporté 10 matchs ou plus chaque fois, a déclaré l’entraîneur-chef montréalais, Jason Maas. Ils sont allés aux trois dernières finales de la Coupe Grey et en ont gagné deux. Je pense qu’ils ont un des meilleurs entraîneur-chef (Mike O’Shea) et ils comptent probablement sur plusieurs futurs membres du Temple de la renommée du football canadien au sein de leur formation. Ils ont été très constants au fil des ans et nous avons beaucoup de respect pour leur équipe.

« Mais peu importe qui s’aligne devant nous, je suis confiant que nous puissions les battre et c’est ce qu’on prévoit faire. »

« Sans aucun doute, Winnipeg s’est avéré l’étalon-or ces dernières années. Mais peu importe qui ont affronte, il s’agit de football professionnel et tout le monde est soumis aux mêmes règles, dont le plafond salarial », a pour sa part noté le quart-arrière Cody Fajardo, en référence au Rouge et Noir d’Ottawa (0-2) et aux Tiger-Cats d’Hamilton (0-3), deux premières victimes des Alouettes (2-0) cette saison.

« Certaines équipes mettent plus de temps à se mettre en marche, mais si tu ne donnes pas tout ce que tu as chaque semaine, tu ne gagneras pas, peu importe qui tu affrontes, a poursuivi Fajardo. Mais c’est vrai que c’est une équipe de vétérans et que si nous prenons les devants rapidement, ils ne paniqueront pas. De notre côté, il faut avoir la pédale au plancher tout le match et espérer être en position de l’emporter au quatrième quart. »

Les Bombers (2-1) s’amènent à Montréal après avoir subi une rare défaite au cours de laquelle ils ont été déclassés au cours des six dernières campagnes à la suite de la raclée de 30-6 aux mains des Lions de la Colombie-Britannique la semaine dernière. Il y a fort à parier que la formation du Manitoba ne voudra pas repartir de la métropole en une deuxième défaite à sa fiche.

« C’est certain qu’on peut voir les choses de cet angle, a noté le garde Kristian Matte. Ils auront peut-être un peu plus de hargne, question de montrer que ce n’était qu’une erreur de parcours. Mais d’un autre côté, les Lions jouent du gros football. […] Peut-être qu’il est temps de montrer que la hiérarchie est appelée à changer dans la Ligue canadienne.

« On joue du très bon football en ce moment, ce n’est pas un hasard. C’est une belle opportunité de faire un énoncé de notre côté. »

La ligne à l’attaque des Alouettes devra faire preuve de beaucoup de cohésion contre les pourchasseurs de quarts des Bombers, notamment Adam Bighill, Celestin Haba et Willie Jefferson, notamment. Fajardo a été rejoint derrière sa ligne de mêlée 10 fois en deux matchs. On a toutefois senti une meilleure cohésion de la part du front offensif des Alouettes la semaine dernière.

« Nous aussi, c’est ce que nous avons ressenti sur le terrain et en regardant les bandes vidéo, a dit Matte. C’est certain que quatre sacs, ce n’est pas encore bon, mais il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. […] C’est positif : dans le premier match, nous n’avons vraiment pas bien joué. Il y a encore des occasions où (Cody) se fait frapper qu’on souhaiterait éviter, alors il y a encore du travail à faire de ce côté. »

De l’autre côté du ballon, Zach Collaros, joueur par excellence de la LCF au cours des deux dernières saisons, est à égalité au premier rang de la ligue avec cinq passes de touché. La défaite contre les Lions a mis fin à une séquence de 16 rencontres avec au moins une passe de touché. Dalton Schoen, recrue par excellence l’an dernier, est de nouveau sa cible de choix : il a amassé 239 verges en 15 passes, bon pour le quatrième rang du circuit.

Les Bombers aussi devront se méfier des Alouettes : Fajardo a le meilleur coefficient d’efficacité du circuit à 129,2 et si les 201 verges sur réceptions d’Austin Mack lui confèrent le huitième rang de la ligue, sa moyenne de 22,3 verges par attrapé le place au deuxième rang.

L’action se mettra en branle à compter de 19 h samedi.