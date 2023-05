Le Rouge et Noir d’Ottawa libère Patrick Levels

(Ottawa) Le Rouge et Noir d’Ottawa a libéré le vétéran secondeur Patrick Levels mardi.

La Presse Canadienne

Levels, un Américain âgé de 28 ans, a participé à 13 parties avec le Rouge et Noir la saison dernière. Il a réussi 59 plaqués, quatre sacs du quart et provoqué un ballon échappé.

Levels a passé les cinq dernières saisons dans la Ligue canadienne de football, notamment avec les Alouettes de Montréal, entre 2019 et 2021. Il a aussi porté l’uniforme des Stampeders de Calgary, en 2017 et 2018.

En carrière, il a pris part à 68 matchs en saison régulière et inscrit 222 plaqués en défensive et 15 autres au sein des unités spéciales. Il a aussi réussi 12 sacs du quart, deux interceptions et a forcé trois échappés de ballon.