Henry Ruggs pilotait sa voiture sport à plus de 250 km/h dans une rue de Las Vegas lorsqu’il a embouti de plein fouet un autre véhicule, tuant sur le coup une femme et son chien.

(Las Vegas) L’ex-joueur des Raiders de Las Vegas Henry Ruggs a plaidé coupable mercredi à des accusations de conduite en état d’ébriété causant la mort, ce qui pourrait lui valoir entre trois et 10 ans d’emprisonnement.

Ken Ritter Associated Press

Ruggs pilotait sa voiture sport à plus de 250 km/h dans une rue de Las Vegas lorsqu’il a embouti de plein fouet un autre véhicule, tuant sur le coup une femme et son chien.

« Coupable », a dit l’ex-premier choix au repêchage, maintenant âgé de 24 ans. Ruggs évitera ainsi un procès devant jury. Il recevra sa peine le 9 août prochain, et sa sentence de trois ans au minimum ne pourra être écourtée même s’il a déjà purgé un an et demi avec sursis.

Ruggs et ses avocats, David Chesnoff et Richard Schonfeld, ont refusé d’émettre des commentaires à leur sortie du tribunal.

Les Raiders ont libéré Ruggs alors qu’il était toujours hospitalisé, à la suite de l’accident survenu au petit matin le 2 novembre 2021 qui a coûté la vie à Tina Tintor, 23 ans.

La mère de Tintor, son frère et plusieurs autres proches ont assisté à l’audience mercredi, mais ils ont quitté la salle en compagnie de leur avocat, Farhan Naqvi, sans émettre le moindre commentaire.

La conjointe de Ruggs, Je’nai Kilgo-Washington, l’accompagnait lors de l’accident et a été blessée. Les procureurs ont mentionné que Ruggs avait subi une blessure à une jambe et que Kilgo-Washington avait été blessée à un bras. Kilgo-Washington et Ruggs ont eu une fille ensemble, et Kilgo-Washington a refusé de coopérer avec les procureurs dans ce dossier malgré le fait qu’elle est considérée comme une victime.