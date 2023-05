Onze jours se sont écoulés depuis la sélection historique de Matthew Bergeron au 38e rang du repêchage de la NFL par les Falcons d’Atlanta. Entre ses valises et les séances d’entraînement, il est fin prêt à entamer le périple auquel il rêve depuis le jour où il a enfilé les crampons pour la première fois.

Comme lors de sa conférence de presse d’avant repêchage, Matthew Bergeron était dans sa résidence de Syracuse. Il portait même un chandail de son alma mater, le Orange de l’Université de Syracuse.

La différence étant qu’il fait désormais partie d’une organisation évoluant au sein de la meilleure ligue de football au monde.

Le camp des recrues des Falcons s’amorcera au cours de la fin de semaine. Bergeron était en Californie pour rester en forme. « 36 heures après le repêchage, je suis revenu m’entraîner en Californie. J’étais là-bas pendant huit jours, parce que lorsque j’ai appris que le camp des recrues était deux semaines après le repêchage, je ne voulais pas rester à la maison et attendre en me tournant les pouces », a expliqué le gaillard de 23 ans.

Bergeron repense avec émotion à tout le processus l’ayant mené au soir où il a entendu son nom être prononcé au repêchage.

Il a ressenti une immense vague d’amour de la part des Québécois depuis qu’il est apparu sur les radars il y a quelques mois : « Je suis content d’avoir reçu autant de support du Québec. Je suis toujours fier de dire que je suis Québécois. »

L’athlète de Victoriaville est fier de représenter sa ville, sa région et sa province. Ça lui servira assurément de motivation pour les semaines à venir.

« Tout le support, ça montre la force de notre province. Qu’on est ensemble, qu’on est fort et qu’on se soutient. Ça fait vraiment chaud au cœur », a-t-il précisé.

Nouveau rôle

Lors de ses interventions des dernières semaines, Bergeron avait évoqué le souhait de pouvoir évoluer comme garde s’il réussissait à se tailler un poste dans une équipe de la NFL.

Ses paroles ont été entendues, car les Falcons ont l’intention de lui donner cette chance en ouverture de camp : « J’ai joué comme garde au Senior Bowl et j’ai eu de très bons commentaires. Je ne suis vraiment pas stressé. Peu importe où je joue sur la ligne offensive, je veux aider l’équipe. Je suis déjà choyé, l’important est d’être sur le terrain. »

Le Québécois n’a pas encore visité toutes les installations de sa nouvelle équipe. Tout s’est déroulé si rapidement depuis le soir du repêchage. La majorité des entretiens ont eu lieu via la plateforme Zoom, raconte-t-il : « J’apprends le livre de jeux et je commence à connaître les gens de l’organisation. »

Ce livre de jeux, notamment, lui plaît énormément.

Les Falcons ont repêché le porteur de ballon Bijan Robinson en première ronde du repêchage et l’équipe a l’intention de continuer à jouer au sol abondamment. La phase du jeu préférée de Bergeron et avec laquelle il est le plus apte à s’illustrer. « J'aime vraiment beaucoup le cahier de jeux et ça concorde avec mon style de jeu. Donc, j’ai vraiment hâte de pouvoir appliquer ça sur le terrain. »

Bergeron s’envolera pour la Géorgie mercredi, dans le but de mériter et de porter fièrement son nouveau numéro 65.