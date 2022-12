Coupe Vanier

Le Rouge et Or et les Huskies font leurs derniers préparatifs

(London) Le secondeur du Rouge et Or de l’Université Laval Ian Leroux a sauté sur le gazon du Western Alumni Stadium pour le début de l’entraînement, vendredi après-midi, tendant le bras pour faire un signe de premier essai et soufflant même quelques bisous en l’air.