Les deux derniers Super Bowls ont été remportés par des équipes de la Conférence nationale (les Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et les Rams de Los Angeles en 2021). Pourtant, la Conférence américaine est largement supérieure dans son ensemble.

La qualité des quarts-arrière y est pour beaucoup. Oui, Tom Brady, Aaron Rodgers et Matthew Stafford jouent dans la Nationale (NFC). Vous pouvez même ajouter Dak Prescott et Kyler Murray, même s’ils ont encore beaucoup à prouver.

La liste est considérablement plus longue du côté de l’américaine (AFC), et les meilleurs quarts sont de façon générale plus jeunes : Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson, Russell Wilson, Derek Carr, Matt Ryan, Deshaun Watson (lorsqu’il pourra jouer).

Plus de la moitié des 16 équipes de l’AFC possèdent l’un des quarts énumérés et 5 des 7 autres en ont repêché un en première ronde depuis 2020 (Mac Jones, Trevor Lawrence, Tua Tagovailoa, Zach Wilson et Kenny Pickett). Ce qui laisse les Titans du Tennessee, qui ont repêché la recrue Malik Willis au troisième tour, et les Texans de Houston, qui fondent de grands espoirs en Davis Mills, qui amorce sa deuxième saison.

Le quart essentiel

Le football, c’est beaucoup plus que le quart-arrière, mais la présence d’un joueur de premier plan derrière le centre est devenue essentielle pour gagner un Super Bowl depuis une quinzaine d’années. C’est pratiquement impossible de se rendre jusqu’au bout sans un quart étoile, comme l’avaient fait les Ravens de Baltimore de 2000 ou les Buccaneers de Tampa Bay de 2002, par exemple.

Mahomes et Burrow ont déjà atteint le Super Bowl et deux autres jeunes quarts de l’américaine semblent près de le faire : Allen et Herbert. Deux joueurs capables de dominer avec leur bras canon ou avec leurs qualités athlétiques qui leur permettent de gagner un tas de verges au sol malgré leur gabarit de 6 pi 5 po (Allen) et de 6 pi 6 po (Herbert).

Deux quarts qui mènent des équipes qui sont toujours en quête de leur premier championnat, aussi. Les Chargers ont été massacrés par Steve Young et les 49ers lors de leur seule présence au Super Bowl il y a 28 ans et les Bills sont les seuls à avoir atteint la finale quatre années de suite (1990-1993), mais les ont toutes perdues. On aura toujours de la sympathie pour les partisans de ce club...

J’ai hésité longtemps entre les Bills et les Chargers. Buffalo et la Bills Mafia méritent un trophée Lombardi plus que n’importe qui. Mais j’ai penché du côté de Herbert et des Chargers. Il y a du sérieux talent dans cette équipe, mes amis...

Derwin James est récemment devenu le demi de sûreté le mieux payé de la ligue, ce qu’il méritait d’être. Joey Bosa et le nouveau venu Khalil Mack, joueur défensif par excellence de la ligue en 2016, font tous deux partie du top 10 des chasseurs de quarts de la NFL. Depuis qu’il a amorcé sa carrière avec les Patriots en 2018, J. C. Jackson a réussi plus d’interceptions (25) que n’importe qui.

En attaque, Keenan Allen et Mike Williams forment une paire d’ailiers espacés imposante et très difficile à contenir. Le demi-offensif Austin Ekeler est un poison par la passe et la ligne et fait partie des trois ou quatre meilleurs. Puis il y a Herbert, qui a été le quart le plus productif de l’histoire à ses deux premières saisons.

Dans le cas des Chargers, la question est de savoir s’ils sont capables de gagner les matchs importants et s’ils sont assez « physiques » pour y parvenir. Ils ont formé une équipe de finesse au cours des dernières années, un qualificatif qui est rarement souhaitable au football...

Le vent dans les voiles

Les Chargers ont toutefois obtenu quelques joueurs qui devraient les aider sur le plan du jeu musclé, notamment le plaqueur Sebastian Joseph-Day, le secondeur Kyle Van Noy et le porteur Sony Michel, qui pourrait être le bon complément pour Ekeler.

Brandon Staley a été sévèrement critiqué pour certaines de ses décisions à sa première saison. Il devrait effectivement suivre le bon sens plutôt que les statistiques avancées dans certaines situations. Mais à son deuxième tour de piste, ce survivant du cancer qui n’est âgé que de 39 ans prendra sa place dans l’élite du coaching.

Les Chargers ne sortiront pas seulement du groupe de la mort, eux qui partagent leur division avec les Chiefs, les Raiders et les Broncos. Ils l’emporteront face aux Bills en finale de l’américaine, un match qui sera en quelque sorte le Super Bowl avant le Super Bowl.

De l’autre côté ? C’est le tour aux Packers, non ? Aaron Rodgers a été nommé le joueur par excellence lors des deux dernières années et, sur papier, l’équipe du Wisconsin est excellente. Les Packers auraient peut-être été mon choix pour tout gagner s’ils avaient enfin ajouté un receveur de qualité. C’est vrai, deux, parce que Davante Adams n’est plus là... Durs de « comprenure », Matt LaFleur et le Pack.

En vous souhaitant toutes et tous une autre merveilleuse saison de football, qui ne manquera pas de nous garder en haleine du début à la fin comme toujours.