Kevin Mital (8) a inscrit quatre touchés dans la victoire du Rouge et Or face aux Redbirds.

Le Rouge et Or a fait l’essentiel

Laval, c’est Laval ! Le Rouge et Or en a encore donné une démonstration, samedi au stade Percival-Molson, en prenant la mesure des Redbirds de McGill, 37-20, malgré une performance en demi-teinte.

Michel Marois La Presse

« Il va falloir montrer plus de maturité et jouer à notre niveau, en évitant les baisses de régime qu’on a eues aujourd’hui, particulièrement en deuxième demie, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Avec la chaleur, les nombreuses blessures, on a eu une baisse d’énergie et il va falloir corriger ça. »

« On dit souvent qu’on apprend dans la défaite, mais je crois qu’on va [tirer les leçons] d’une victoire comme celle-là. Nous avons eu de la difficulté en défense. On faisait face à un jeune quart mobile, capable de prolonger les jeux avec ses pieds, capable aussi de lancer de beaux ballons et je pense qu’il aura un bel avenir. »

Menés par leur quart recrue Eloa Latendresse-Régimbald, les hôtes ont en effet accumulé plus de 550 verges d’attaque et n’ont jamais baissé les bras, malmenant souvent la défense du Rouge et Or. Mais les visiteurs ont su réagir quand il le fallait.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Eloa Latendresse-Régimbald (à gauche)

Dans les dernières minutes de la première demie, par exemple, après que les Redbirds se furent approchés à 10-14 au pointage après une belle série en attaque ponctuée par un touché de Zacharie Magnan sur une course d’une verge. Il a suffi de deux minutes au Rouge et Or pour creuser l’écart avec deux touchés rapides sur des passes d’Arnaud Desjardins à Kevin Mital (26 verges) et à David Dallaire (14 verges).

Et quand les Redbirds se sont encore montrés menaçants, au troisième quart après une passe de touché de Latendresse-Régimbald à Benjamin Bergeron-Spénard et une autre longue série en attaque, c’est la défense des visiteurs qui a fait la différence en forçant un échappé de Darius Simmons sur la ligne des buts.

Mital, qui avait déjà inscrit deux touchés au premier quart sur des passes de 26 et 8 verges de Desjardins, a scellé la victoire des siens en inscrivant son quatrième majeur – un nouveau record d’équipe – en fin de quatrième quart sur une passe de 37 verges.

« J’avais déjà réussi cinq touchés au collégial, mais c’est spécial d’en réussir quatre avec le Rouge et Or, a expliqué le receveur de passes étoile. J’essaie d’être toujours bien placé dans la zone des buts et nous avons pu réussir de gros jeux aujourd’hui aux moments opportuns. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Kalenga Muganda (23) et Arnaud Desjardins (12)

Desjardins a complété 23 passes en 27 tentatives, pour des gains de 343 verges et cinq touchés. Le porteur de ballon Kalenga Muganda, en uniforme après que des formalités administratives eurent retardé ses débuts, s’est contenté de 34 verges de gains en six courses.

Latendresse-Régimbald s’adapte

Du côté des Redbirds, Latendresse-Régimbald n’avait pas la tâche facile en amorçant sa carrière universitaire devant le Rouge et Or, mais il a laissé voir un formidable potentiel. Avec 20 passes complétées en 41 tentatives, pour 381 verges de gains, et pas moins de 132 verges de gains par la course, l’étudiant en éducation physique n’était visiblement pas intimidé, même s’il n’a pu éviter quelques erreurs, deux interceptions notamment.

Joueur par excellence du collégial D1 la saison dernière à Vanier, Latendresse-Régimbald s’est vite adapté : « C’est ce que j’espérais, a-t-il confié après le match. On était bien préparés, on avait un bon plan de match, et c’est bien de voir qu’on a réussi à avancer le ballon contre Laval. Ce n’est que le premier match, c’est le pire qu’on va être cette saison ! »

C’est quand même plus vite qu’au collégial et les joueurs sont plus gros. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre moi-même, mais on ne peut aller qu’en s’améliorant et je suis très excité de ce qui s’en vient. Eloa Latendresse-Régimbald

L’entraîneur-chef des Redbirds, Ronald Hilaire, ne cachait pas sa satisfaction, malgré le résultat. « On s’est un peu battus nous-mêmes, a-t-il jugé. Je suis toutefois content de ce qu’on a fait en attaque avec un jeune quart-arrière, un joueur spécial. On sort de ce match-là avec près de 600 verges d’attaque, c’est dur de dire qu’on est déçus.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Eloa Latendresse-Régimbald (5)

« Cela dit, ce n’est qu’un premier match et il va falloir être encore mieux préparés pour les suivants, et ça, dès la semaine prochaine à Sherbrooke. »

De son côté, le Rouge et Or devra aussi faire mieux lors de son prochain match, samedi prochain contre les Carabins de l’Université de Montréal, une équipe qui l’a battu trois fois la saison dernière.