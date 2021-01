Les Alouettes de Montréal ont paraphé lundi un nouveau contrat d’une saison avec le receveur américain B.J. Cunningham.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds deux, 211 livres, disputera ainsi une sixième saison à Montréal en 2021. En 2019, il a récolté 345 verges et un touché sur 27 attrapés en six matchs. L’année précédente, le receveur âgé de 31 ans avait terminé au deuxième rang chez les Alouettes avec 631 verges de gain sur 52 attrapés, en plus d’inscrire trois majeurs en 14 rencontres.

En 63 matchs en carrière avec les Alouettes, l’athlète originaire de Westernville, en Ohio, a capté 236 passes pour des gains de 3267 verges et 16 touchés. Il a d’ailleurs gagné 872 de ses 3267 verges après ses attrapés.

Cunningham a joué dans la NFL avec les Eagles de Philadelphie et a fait partie de l’organisation des Bears de Chicago. Il a été choisi en sixième ronde (183e au total) par les Dolphins de Miami lors du repêchage de la NFL en 2012.