(Tampa) L’ailier espacé Antonio Brown ratera le match de championnat de l’Association nationale en raison d’une blessure à un genou, a révélé l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay Bruce Arians vendredi.

Associated Press

Brown s’est blessé lors du match éliminatoire de sections dans la Nationale contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, le week-end dernier.

D’autre part, les Buccaneers ont étoffé leur défensive en vue de l’affrontement de dimanche contre les Packers de Green Bay en retirant le nom du plaqueur Vita Vea de leur liste des blessés.

Vea, l’un des meilleurs joueurs de ligne défensive contre la course dans la NFL, est à l’écart du jeu depuis le début du mois d’octobre à cause d’une fracture à une cheville. Il a repris l’entraînement avec l’équipe cette semaine et affrontera les Packers.

Le joueur de six pieds, quatre pouces et 347 livres a disputé cinq matchs en saison régulière.