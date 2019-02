Les Chiefs ont déjà un plan pour Patrick Mahomes

Les Chiefs de Kansas City envisagent déjà d'offrir un contrat à long terme au quart-arrière Patrick Mahomes, même si le joueur le plus utile de la NFL n'est pas admissible à signer une prolongation avant la saison prochaine.

DAVE SKRETTA Associated Press Kansas City

Le directeur général des Chiefs, Bret Veach, a mentionné que l'équipe avait gardé en tête Mahomes même lorsqu'elle a pris ses décisions financières lors de la dernière saison morte. Que ce soit dans la façon dont sont structurés les contrats ou l'approche lors du repêchage et du marché des joueurs autonomes.

«Nous étions préparés à ce que Patrick ait du succès et qu'il devienne notre quart à long terme, a indiqué Veach. Le processus de structuration pour les quatre ou cinq prochaines années s'est enclenché il y a un an environ.»

Pendant les 12 mois suivants, les Chiefs ont échangé le quart Alex Smith aux Redskins de Washington et ont donné le poste de numéro un à Mahomes - qui a lancé 50 passes de touché et pour plus de 5000 verges. Ce dernier a mené l'équipe vers un troisième titre consécutif de la section Ouest de l'Association Américaine, à une victoire d'une participation au Super Bowl.

Les Chiefs ont perdu en prolongation contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, une défaite encore plus frustrante parce que la formation de Kansas City a perdu le tirage au sort et Mahomes n'a jamais eu l'occasion de mettre la main sur le ballon en surtemps.

À l'extérieur du terrain, Mahomes est devenu l'une des plus grandes vedettes de la NFL.

Avec sa coupe de cheveux, son attitude et ses habiletés, Mahomes est devenu un joueur à regarder avant la fin de la saison. Son chandail est le huitième meilleur vendeur de la NFL, il a été courtisé par des entreprises cherchant à le commanditer et son brio a forcé les preneurs aux livres de Las Vegas à établir les Chiefs comme favoris pour remporter le Super Bowl la saison prochaine.

Quelques observateurs suggèrent que Mahomes pourrait signer le premier contrat de plus de 200 millions US de l'histoire de la NFL lorsqu'il deviendra admissible à une prolongation de contrat, au terme de la prochaine saison.

«Même l'an dernier, nous étions en train de ficeler un plan, a déclaré Veach. Je crois que nous avons un bon plan et tout ce que nous faisons au niveau de notre structure nous permettra de regarder de l'avant.»

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a donné le ton en signant une prolongation de contrat de quatre ans d'une valeur de 134 millions, lors de la dernière saison morte. Le quart des Falcons d'Atlanta a quant à lui apposé son nom au bas d'une entente de cinq ans et 150 millions.

Coûte que coûte, Veach à l'intention de s'assurer que les Chiefs aient la flexibilité pour offrir un contrat exemplaire à Mahomes.

«Évidemment, Patrick a un talent impressionnant et nous avions eu la chance de le voir à l'oeuvre à l'université. Nous avons vu ce qu'il nous a donné l'an dernier, a dit Veach. Nous savions que c'était inévitable, mais ce qui m'a surpris, c'est l'aisance avec laquelle il a réussi ses exploits. Lorsque tu vois un très bon jeune joueur de la sorte, tu anticipes qu'il va frapper un mur, mais ça n'a jamais été le cas avec lui.»