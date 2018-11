Le Rouge et Or remporte la Coupe Dunsmore face aux Carabins

(Québec) Le Rouge et Or de l'Université Laval a fait fi de la neige, du vent, du froid et... des Carabins de l'Université de Montréal pour remporter la finale de la Coupe Dunsmore, 14-1, samedi à Québec. Il s'agissait d'un 15e titre provincial pour les champions.

Après cinq finales consécutives très disputées entre les deux mêmes équipes, cette sixième a été dominée d'un bout à l'autre par le Rouge et Or devant plus de 10 000 spectateurs qui avaient bravé les intempéries. Le secondeur Adam Auclair s'est avéré le joueur par excellence avec un interception et surtout un retour d'échappé de 77 verges pour le seul touché du match.

Déjà neuf fois vainqueur de la Coupe Vanier, le Rouge et Or recevra samedi prochain en demi-finale nationale les X-Men de l'Université Saint-Francis-Xavier, champions de l'Atlantique. Aucune équipe de cette conférence n'a atteint la finale depuis 2007. La finale nationale sera aussi jouée à Québec, le 23 novembre.