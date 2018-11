Coupe Dunsmore: le meilleur contre le meilleur

Ce sont les deux meilleures équipes au Québec, peut-être même au Canada, qui s'affrontent samedi à Québec en finale de la Coupe Dunsmore. Et au coeur de ce choc au sommet, les deux meilleurs joueurs de la saison, le quart-arrière Hugo Richard du Rouge et Or de l'Université Laval et le demi défensif Marc-Antoine Dequoy des Carabins de l'Université de Montréal, vont se livrer un duel personnel dont l'issue pourrait bien être déterminante.

Respectivement nommés vendredi joueur par excellence du RSEQ et joueur défensif de l'année, Richard et Dequoy étaient évidemment fiers de leur saison, mais ils ont insisté pour partager l'honneur avec tous leurs coéquipiers.

« Ce qu'on veut vraiment, c'est le gros trophée qui sera remis demain », a précisé Dequoy, avant d'ajouter : « Ce n'est pas étonnant de voir Hugo remporter à nouveau le titre de joueur par excellence. C'est un vétéran de cinquième année, on connaissait ses capacités au début de l'année et on ne s'attendait à rien de moins de sa part.

« Nous aurons la même préparation que lors des derniers matchs. L'important sera de respecter notre plan de match et de nous concentrer sur ce qu'on fait bien. Si on fait ça, nous avons bon espoir de sortir de là victorieux. »

DES CONDITIONS MÉTÉO DIFFICILES

Richard n'a lancé que deux interceptions, cette saison, toutes deux lors du dernier match contre les Carabins en saison régulière, et Dequoy avait réussi l'une d'elles, en plus de récupérer un ballon échappé pour un touché. Ces revirements avaient bien failli coûter le match au Rouge et Or, finalement vainqueur en prolongation.

Le quart-arrière étoile ne l'a pas oublié et il sait qu'on annonce des conditions météorologiques difficiles pour le match d'aujourd'hui. « La règle d'or dans une finale, c'est d'éviter les erreurs, a-t-il souligné. Des revirements, des assignations manquées, ce sont des choses qui peuvent nous faire extrêmement mal contre une défensive comme celle des Carabins.

« Justin [Éthier, coordonnateur de l'attaque du Rouge et Or] dit souvent qu'on vit toujours pour le prochain jeu. Mon rôle est avant tout de prendre les décisions qui vont placer l'équipe dans une bonne position, que ce soit pour la possession du ballon ou la position sur le terrain, sans prendre de risque, quitte à jouer de façon conservatrice parfois, afin que l'équipe en bénéficie. »

Joueur par excellence au Québec pour la troisième fois en cinq saisons, Richard a souligné combien il avait gagné en maturité depuis ses débuts en 2014. Son entraîneur-chef en avait long à dire à ce sujet.

« Sa plus grande progression en cinq ans, c'est en tant que meneur d'hommes qu'il l'a accomplie, a estimé Glen Constantin. À ses premières saisons, quand il s'adressait à ses coéquipiers, ça sortait souvent tout croche. Aussi, son body language n'était pas bon. On s'en est parlé et il a vraiment travaillé fort pour corriger ça. Il est devenu un grand meneur et vient de connaître une saison exceptionnelle. »

FINALE DE LA COUPE DUNSMORE

Montréal c. Laval, stade Telus du PEPS, 14 h