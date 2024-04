(Milton) Lauriane Genest et Kelsey Mitchell se sont qualifiées directement pour les huitièmes de finale du sprint individuel à la Coupe des Nations UCI de cyclisme de Milton, samedi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Les quatre Canadiennes en lice ont atteint le tour suivant, mais Genest et Mitchell ont évité les seizièmes de finale en réussissant l’un des quatre meilleurs temps des qualifications.

Genest a terminé deuxième de la séance en 10, 469 secondes, à 112 millièmes de la Française Mathilde Gros, qui a établi le temps de référence en 10, 357 samedi. Mitchell, détentrice de la marque mondiale sur le 200 m lancé en 10, 154, a conclu en 10, 554, bon pour la quatrième place.

La Néerlandaise Hetty van de Wouw (10, 519) s’est glissée entre les deux Canadiennes.

Sarah Orban (10, 862) et Jackie Boyle (10, 979) ont quant à elle dû passer par les 16es de finale, où leur parcours s’est arrêté. Boyle a été éliminée par la médaille d’argent des Jeux de Tokyo, l’Ukrainienne Olena Starikova. Orban a de son côté baissé pavillon devant l’Allemande Clara Schneider.

Bibic passe

À l’omnium. Dylan Bibic, vainqueur de la course à élimination vendredi, s’est qualifié sans peine, terminant deuxième de sa vague avec 15 points.

L’athlète de Milton disputera ainsi le scratch, la course tempo, la course à élimination et la course aux points plus tard en journée.

Deux autres épreuves sont au programme samedi. Nick Wammes, Ryan Dodyk et James Hedgcock sont inscrits au keirin, tandis que les Québécoises Lily Plante et Ariane Bonhomme feront équipe à la course à l’américaine, aussi appelée madison.

Les finales seront disputées en soirée et la compétition prendra fin dimanche avec la présentation du sprint individuel et de la course à l’américaine chez les hommes, ainsi que de l’omnium et du keirin chez les dames.