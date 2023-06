(Bilbao) Ben O’Connor, le leader d’AG2R-Citroën, veut « rivaliser avec les meilleurs » sur le Tour de France qui part samedi de Bilbao et où il visera une place dans le Top 5.

Agence France-Presse

« Je me sens bien, je veux rivaliser avec les meilleurs », a déclaré vendredi l’Australien, troisième du récent Critérium du Dauphiné qui sert de répétition générale à la Grande Boucle (1er-23 juillet).

Quatrième du Tour en 2021 où il s’était imposé dans l’étape de Tignes, O’Connor avait dû abandonner rapidement l’an dernier, blessé.

« C’était frustrant car je n’avais pas eu l’occasion de montrer ce dont j’étais capable, alors que j’avais déjà fait troisième sur le Dauphiné », a déclaré le coureur de 27 ans qui a peaufiné sa préparation lors d’un stage d’altitude à Tignes.

« Ben arrive avec une grande fraîcheur. Son début de saison a été compliqué pour des raisons médicales. Là, les sensations sont super bonnes, le Dauphiné lui a donné beaucoup de confiance », a déclaré son directeur sportif, Julien Jurdié.

« Il sera entouré d’un groupe très compétitif. Le profil du Tour nous a poussés à mettre un maximum de grimpeurs », a ajouté Jurdié.

En montagne, l’Australien sera notamment épaulé par Felix Gall, Clément Berthet et Aurélien Paret-Peintre.

« Probablement la meilleure équipe autour de moi depuis mon arrivée chez AG2R-Citroën » en 2021, a estimé O’Connor. « Felix a été avec les meilleurs au Tour de Suisse, Aurélien a gagné une étape sur le Giro et Clément progresse année en année. Je pense qu’à chaque étape, au moins l’un d’entre eux sera à mes côtés en montagne, ce qui est vraiment cool », a-t-il développé.

Avant cela, il lui faudra d’abord survivre à la première semaine qui lui fut fatale l’an dernier, notamment lors de l’étape des pavés.

« Elle est plus difficile sur le papier cette année, mais en même temps plus facile à gérer, moins technique et avec moins de pièges », a-t-il dit.