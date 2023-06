Ralenti à trois reprises dès le début de la course à Leogang, en Autriche, Léandre Bouchard a joué de malchance pour une deuxième fin de semaine de suite en vélo de montagne. Il a remonté tranquillement jusqu’au 48e rang de cette Coupe du monde, persuadé que le meilleur est à venir cette saison.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

L’Almatois, qui porte les couleurs de l’équipe Foresco Holding Proco RL Pro Team, a complété le parcours exigeant et poussiéreux de Leogang à 5 minutes et 29 secondes du vainqueur, le Suisse Lars Forster (Thömus Maxon).

Une situation certainement frustrante pour celui qui s’était classé 56e la semaine passée en Suisse, mais dont il souhaite se préoccuper au minimum.

« Je ne veux pas me concentrer sur cet aspect ! Oui, ça fait deux semaines qu’il y a un peu de malchance, mais je n’ai pas de blessures. Les jambes étaient bonnes, J’ai dépassé une cinquantaine de coureurs jusqu’à la 48e place, alors je sais que quand tout sera réuni, j’aurai un bon résultat », a souligné Léandre Bouchard.

Le Québécois continue d’améliorer son classement dans le circuit et au fil du temps, les chances d’être pris derrière le peloton seront réduites du même coup.

« Je tente d’améliorer mon sort et ça va se faire tranquillement. Chaque freinage qui s’est fait devant moi m’a fait reculer dans le peloton et j’ai dû faire une course de rattrapage encore une fois. C’était moins dramatique que la semaine passée. »

Lars Forster a attaqué au dernier tour pour s’échapper et se donner une avance de 14 secondes sur l’Allemand Luca Schwarzbauer. Le Tchèque Ondrej Cink a mérité le bronze (+23 secondes).

Également en action, le coéquipier de Bouchard chez Foresco Holding Proco RL Pro Victor Verreault a été le 91e coureur (-1 tour) à franchir la ligne d’arrivée. Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE) a pris le 102e rang (-2 tours), tandis qu’Anthony Audet a fini 104e (-3 tours).

Du côté féminin, Laurie Arseneault, de la formation Pittstop Racing Team, s’est classée 63e (-1 tour), Juliette Tetreault 70e (-2 tours) et Roxanne Vermette 72e (-2 tours) dans l’épreuve élite remportée par la Néerlandaise Puck Pieterse. Les Autrichiennes Mona Mitterwallner (+38 secondes) et Laura Stigger (+56 secondes) ont complété le podium.

Zorak Paillé a quant à lui conclu en 58e place chez les moins de 23 ans, à 6 minutes et 49 secondes de la tête et du Français Adrien Boichis.