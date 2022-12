Trois mois après avoir pratiquement fait son deuil du Tour de France pour la saison 2023, Hugo Houle est « optimiste » de pouvoir s’aligner sur l’épreuve cycliste la plus importante du monde l’an prochain.

L’Union cycliste internationale a confirmé la semaine dernière que son équipe, Israel Premier Tech (IPT), passait du statut de WorldTeam, qui garantit un accès à toutes les grandes courses, y compris le Tour, à celui de ProTeam (deuxième division), en vertu de ses résultats sportifs de 2020 à 2022.

Tout n’est cependant pas perdu : IPT pourrait bien être l’une des deux formations invitées par les organisateurs du Tour, Amaury Sport Organisation (ASO).

« Ça regarde relativement bien, a affirmé Houle mardi. Il faut attendre, mais en théorie, j’ai bon espoir qu’on pourra obtenir une invitation d’ASO vu nos performances de cette année. »

En 2022, l’équipe israélo-canadienne a conjuré une année très difficile en remportant deux étapes au Tour de France.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Hugo Houle au dernier Tour de France

Après celle du vétéran Simon Clarke sur les pavés d’Arenberg dans la première semaine, Houle a signé la première victoire d’un cycliste québécois en entrant dans les Pyrénées lors de la troisième semaine. Son compatriote Michael Woods l’a accompagné sur la troisième marche du podium ce jour-là à Foix.

Houle a également fini troisième d’une étape, comme son coéquipier Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour au cumulatif, qu’on a vu renaître de ses cendres au sommet de l’Alpe d’Huez.

Des réponses « assez rapidement »

L’optimisme ambiant chez IPT est alimenté par le démantèlement de la formation française B&B Hotel-KTM, qui bénéficiait d’un carton d’invitation depuis 2020. TotalEnergies et Lotto Soudal, qui pointaient au sommet des équipes non WorldTour cette année, obtiendront des laissez-passer automatiques en 2023.

« On doit se qualifier, mais c’est clair que l’arrêt de B&B Hotels nous a donné une certaine marge de manœuvre par rapport au Tour de France, a souligné Houle. On verra, mais on part dans l’optique d’une préparation pour ça. On devrait avoir les réponses assez rapidement. »

Houle sort d’un stage d’entraînement en Espagne où les patrons de l’équipe, les Québécois Sylvan Adams et Jean Bélanger, ont réitéré leur engagement à long terme au plus haut niveau du cyclisme. Pour la première fois, les membres de la formation féminine Israel Premier Tech Roland ont fait partie intégrante du camp.

Il n’y a rien qui change. C’est clair [que les patrons] ne sont pas contents qu’on descende d’un échelon, mais la situation est ce qu’elle est. On sera jugés de la façon dont on va répondre, mais l’ambiance est bonne. On se considère toujours comme une équipe WorldTour et on agit comme tel. Hugo Houle

« On a le même staff, les mêmes services, un budget conséquent, plus élevé que plusieurs formations dans le WorldTour, ajoute Houle. Il y a aussi l’équipe féminine et deux équipes U23. Ça fait énormément de monde et on est l’une des grosses structures du circuit. »

Insatisfaits de la dernière saison, les membres d’IPT visent les deux premières places du classement des ProTeams à la fin de 2023 pour retrouver leur participation garantie à toutes les grandes courses en 2024, dont le Tour, le Giro et la Vuelta.

« Les performances de cette saison ne sont assurément pas acceptables pour une équipe comme la nôtre », a conclu Houle, qui lancera probablement sa campagne 2023 au Challenge de Majorque ou au Tour d’Arabie saoudite si IPT y prend part.