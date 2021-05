Cyclisme

Tour d'Italie

Egan Bernal accroît son avance en remportant la 16e étape

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a fait fi du froid et de la pluie pour remporter la 16e étape du Tour d’Italie présentée lundi et ainsi consolider son avance en tête du classement général. Le Colombien a lancé son attaque ultime dans la montée de Passo Giau, à un peu plus de 21 kilomètres de l’arrivée, pour filer en solo jusqu’à Cortina d’Ampezzo.