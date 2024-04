(Paris) Adrian Newey va quitter l’écurie de Formule 1 Red Bull, dont il est l’ingénieur depuis de nombreuses années, en raison de la polémique touchant le directeur de l’écurie, Christian Horner, affirme jeudi la BBC citant des sources proches de l’ingénieur et de l’écurie.

Agence France-Presse

Contacté par l’AFP, un porte-parole de Red Bull a cependant indiqué qu’« Adrian est sous contrat au moins jusqu’à fin 2025 et nous ne sommes pas au courant qu’il rejoigne une autre équipe ».

Considéré comme l’un des plus grands ingénieurs de la F1, Newey, âgé de 65 ans, travaille pour Red Bull depuis 2006 et a conçu les monoplaces qui ont apporté à Red Bull six titres de champion du monde des constructeurs entre 2010 et 2023 et sept titres pilotes avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) puis Max Verstappen (de 2021 à 2023).

Le Britannique avait auparavant travaillé pour les écuries Williams et McLaren.

Red Bull est agitée par une polémique depuis que Christian Horner a été accusé par une employée de l’écurie de « comportement inapproprié ».

Horner, 50 ans, a toujours protesté de son innocence et a été blanchi début mars par Red Bull après une enquête interne, d’une durée de dix semaines, menée par un avocat extérieur désigné par l’écurie autrichienne.

L’employée avait été suspendue de ses fonctions au sein de l’équipe après le rejet de sa plainte, mais aurait été réintégrée depuis. La BBC avait affirmé mi-mars qu’elle avait saisi la Fédération internationale de l’automobile (FIA) de l’affaire.

Le père de Max Verstappen, Jos, lui-même ancien pilote de F1, a estimé début mars que Red Bull allait « exploser » si Horner restait à son poste.

L’affaire n’a pas eu de répercussion sur les performances en course des Red Bull : après cinq Grands Prix courus cette saison, l’écurie domine largement le championnat du monde des constructeurs avec 195 points contre 151 pour son dauphin, Ferrari. Au classement des pilotes, Verstappen, vainqueur à quatre reprises déjà cette saison, fait la course en tête avec 110 points, devant son coéquipier mexicain Sergio Perez (85 pts).