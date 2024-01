(Brackley) Mercedes a octroyé une prolongation de contrat de plusieurs années à son directeur technique James Allison, jeudi, dans l’espoir que l’écurie de Formule 1 retourne au sommet de son sport.

Associated Press

L’équipe allemande a annoncé la nouvelle entente sans en préciser la durée. Plus tôt cette semaine, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, qui est également ami avec Allison, avait accepté un contrat de trois saisons.

Allison, qui est âgé de 55 ans, s’était joint à Mercedes en 2017, alors que les « Flèches d’argent » dominaient la F1. Son expertise technique a notamment permis au Britannique Lewis Hamilton de décrocher le championnat du monde des pilotes de 2017 à 2020, portant son total en carrière à sept titres.

« C’est un énorme privilège de pouvoir poursuivre cette aventure, en travaillant de concert avec de brillants collègues afin que nous puissions lutter pour la conquête du championnat », a évoqué Allison par voie de communiqué.

Mercedes avait aussi gagné le championnat des constructeurs de 2017 à 2021, avant que Red Bull ne devienne la meilleure écurie du plateau. Max Verstappen a d’ailleurs dominé la F1 au cours des deux dernières campagnes.

L’écurie allemande s’est révélée incapable de gagner une course l’an dernier et une seule en 2022, l’œuvre de George Russell. La dernière des 103 victoires en carrière de Hamilton s’est produite au Grand Prix d’Arabie saoudite, lors de l’avant-dernière manche de la saison 2021.

Mercedes a déjà reconnu avoir complètement raté la conception de sa voiture pour le championnat de 2022. Celle-ci avait été beaucoup plus affectée par un phénomène aérodynamique qu’on appelle communément le « marsouinage », provoquant de nombreuses frustrations – et douleurs – chez Hamilton et Russell.

Wolff est néanmoins certain qu’Allison saura redresser la barre et mener de nouveau l’équipe vers la victoire.