(Abou Dabi) À partir de la prochaine saison, les courses de sprint de Formule 1 devraient avoir lieu avant les qualifications pour la course principale d’un Grand Prix, après qu’une proposition de modification du format eut été approuvée vendredi.

La décision de modifier le programme du week-end a été prise à la suite de discussions avec la commission de la F1 lors du Grand Prix d’Abou Dabi. La commission comprend l’organe directeur de la FIA, les écuries et le détenteur des droits commerciaux de la F1.

« La commission a apporté un soutien global à une mise à jour du format des courses sprint pour 2024, a indiqué la FIA par voie de communiqué. Une proposition finale sera présentée à la commission de la F1 pour la première réunion de 2024. »

Les week-ends qui comprenaient une course sprint ont déjà vu les qualifications pour la course principale du Grand Prix se dérouler le vendredi au lieu du samedi habituel. Une séance de qualification – connue sous le nom de fusillade – pour la course sprint, suivie de la course elle-même, a déjà eu lieu le samedi.

Ce format s’est révélé impopulaire auprès de certaines écuries, car il laisse trop d’écart entre les qualifications de vendredi et la course principale de dimanche.

Selon le nouveau format, la séance de qualification de la course sprint aurait plutôt lieu vendredi alors que la course sprint suivrait le samedi. Les qualifications principales se dérouleraient plus tard dans la journée.

Les changements doivent encore être approuvés au cours de la nouvelle année par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

« Les courses sprint doivent évoluer un peu, a dit Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull. Je comprends le concept et l’action des trois jours, mais elles ont parfois été légèrement décevantes. »

La commission de la F1 a également approuvé l’installation d’un conduit de refroidissement supplémentaire sur les monoplaces.

Ce changement survient après que plusieurs pilotes eurent beaucoup de mal à composer avec la chaleur intense du Grand Prix du Qatar, en octobre.

Le pilote américain Logan Sargeant a abandonné à la suite d’une grave déshydratation, après avoir presque perdu le contrôle de sa Williams en piste. Esteban Ocon, d’Alpine, a vomi dans son casque alors qu’il pilotait, pendant que la température de la piste atteignait 50 degrés Celsius.