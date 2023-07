(Montréal) L’ancien pilote de Formule 1 Nicholas Latifi a décidé de prendre une pause de la course automobile pour reprendre les études.

La Presse Canadienne

C’est ce que le Canadien de 28 ans a annoncé, mardi, par l’entremise des médias sociaux. Il amorcera au mois d’août des études à la London Business School, sans toutefois fermer la porte à un retour en course automobile.

Latifi a disputé trois saisons avec l’écurie Williams de 2020 à 2022, récoltant neuf points en 61 courses. Son meilleur résultat en carrière a été une septième place à l’occasion du Grand Prix de Hongrie, en 2021. Il a été remplacé par l’Américain Logan Sargeant cette saison.

« Cette décision peut paraître surprenante pour bien des gens, a écrit Latifi dans une déclaration publiée entre autres sur Twitter. Faire la transition vers une autre catégorie de sport automobile semblait peut-être être la décision la plus évidente. Cependant, j’ai toujours su qu’il allait y avoir une vie après la course, et j’ai décidé que c’était le bon moment pour m’y préparer. »

Latifi était l’un des deux pilotes canadiens sur la grille de 2020 à 2022, en compagnie du Québécois Lance Stroll.