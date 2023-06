L’art et les sports font souvent bon ménage. La peintre et photographe montréalaise Carla de Livry est tombée très jeune dans la marmite de la Formule 1. À l’occasion du Grand Prix du Canada, elle expose des œuvres qui découlent de sa passion pour l’écurie Ferrari qu’elle a fréquentée à l’époque d’un certain Gilles Villeneuve…

Toute petite fille, Carla de Livry était complètement fascinée par le monde de la Formule 1. Un jour, son père l’a emmenée voir le Grand Prix de Monaco. « Les voitures m’avaient paru d’une beauté extraordinaire, dit l’artiste d’origine tchèque. Le bruit des moteurs était une musique, avec ce son qu’on entendait venir de loin doucement et qui arrivait soudain avec une force incroyable. C’était quelque chose d’extraordinaire à l’oreille. »

Carla de Livry fait de la peinture figurative et abstraite, de la sculpture, de la photographie, des NFT. Elle s’est toujours intéressée à la technologie. Elle travaille depuis quelque temps sur le thème de la Formule 1, et plus particulièrement des Ferrari. Avec un regard à la fois technique et esthétique qui fait que ses photographies, aussi offertes en NFT, ressemblent à des êtres surnaturels.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Pilote 2306F, de sa série IA pilote la F1

PHOTO FOURNIE PAR L'ARTISTE Pilote 2306F, de sa série IA pilote la F1



Ayant photographié des voitures de Formule 1 entre Montréal et Monaco, j’ai réinterprété ces bêtes d’asphalte dans toute leur splendeur féroce. Carla de Livry

La Ferrari de Carla de Livry

Carla de Livry a toujours eu une passion pour Ferrari. « J’ai rencontré Gilles Villeneuve pour la première fois grâce à mon mari [aujourd’hui disparu] en 1980, soit deux ans avant sa mort tragique, dit-elle. J’ai aussi rencontré Enzo Ferrari la même année à Modena, là où il est né et a fondé la Scuderia. Enzo disait toujours que son pilote préféré, c’était Gilles Villeneuve. »

La F1 et l’IA

Sa série IA pilote la F1, réalisée sans recours à l’intelligence artificielle (IA) – précise-t-elle –, est un aperçu de ce que nous réserve l’avenir, selon Carla de Livry. « La série aborde l’incroyable intégration, par les écuries de Formule 1, de l’intelligence artificielle qui avance à une vitesse phénoménale. Le public en général et les passionnés de F1 ne sont pas très au courant de ça, mais au cours d’une saison de F1, les données nécessaires à la course font appel à l’IA. Ces données voyagent en temps réel, vers les tableaux de bord du pilote et de l’écurie. J’ai appris qu’on arrive au chiffre incroyable de 11,8 milliards de points de données de télémétrie. Des données qui dérivent de plus de 440 configurations de chaque voiture. »

Les écuries s’intéressent depuis belle lurette à l’IA, et cela passionne Carla de Livry « Il n’y a personne qui peut déchiffrer 1,5 téraoctet de données sur 300 capteurs chaque course, dit-elle. L’IA fournit aux pilotes et à leurs équipes des données qui permettent d’optimiser chaque milliseconde de course, chaque prise de décision. L’IA permet d’améliorer les performances de la voiture comme du pilote, et même d’améliorer la sécurité grâce à une façon rapide et précise de détecter le moindre problème technique. »

La question est de savoir comment et jusqu’à quel point l’IA sera utilisée en Formule 1 dans les prochaines années et dans quelle mesure elle pourrait même un jour remplacer les pilotes de course, car les voitures vont de plus en plus vite. Ma série IA pilote la F1 est un regard sur cet avenir. Carla de Livry

L’art au resto

Carla de Livry expose en ce moment une version de sa série IA pilote la F1 au chic restaurant Marcus, au 1440, rue de la Montagne, dans le centre-ville de Montréal. « Nous aimons beaucoup les œuvres de Carla », dit Milena Svetna, responsable des relations avec les médias pour Four Seasons, propriétaire du restaurant. « Quand nous avons fait la planification de nos activités dans le cadre du Grand Prix, on a estimé qu’il était opportun d’exposer quelques-unes de ses œuvres. La visite est gratuite. Tout le monde est invité à venir les voir. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vue des œuvres de Carla de Livry à l’entrée du restaurant Marcus

Quatre œuvres de la série IA pilote la F1 ont été disposées près de l’entrée du restaurant, proches d’une vitrine et recto verso. L’installation donne un effet de réflexion et de multiplication étonnant qui semble projeter notre regard vers l’avenir. À la fois l’avenir de la Formule 1 et celui de notre quotidien que l’on annonce en immersion avec une intelligence artificielle qu’il faudra savoir brider. Comme le Cavallino Rampante, le célèbre cheval cabré de Ferrari.