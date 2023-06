Sous une pluie constante et parfois très intense, samedi matin, Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais libres avant les qualifications.

Le Néerlandais, meneur du classement des pilotes cette saison et pilote principal chez Red Bull, a livré le meilleur tour du jour en 1 minute, 23 secondes et 106 millièmes. Presque trois dixièmes de seconde derrière lui, Charles Leclerc, de Ferrari a pris le deuxième rang, devant Fernando Alonso, d’Aston Martin. Plus d’une seconde a toutefois séparé Leclerc d’Alonso.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Charles Leclerc

Les conditions de piste ont rendu la vie difficile à tout le monde. Sur les ondes radio, Lewis Hamilton, meneur des essais de la veille, a décrit une adhérence « pauvre » à la surface mouillée. Le pilote de Mercedes a finalement obtenu le 10e temps. Lance Stroll, d’Aston Martin, a pris le 7e rang.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a effectué un tête-à-queue qui n’a semblé endommager sa voiture. Carlos Sainz (Ferrari), lui, a percuté un mur qui a considérablement abîmé l’avant de son bolide. Un drapeau rouge a été levé le temps d’évacuer sa monoplace du circuit.

La séance de qualifications, qui déterminera l’ordre de départ de la course de dimanche, aura lieu à 16 h.