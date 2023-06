Grand Prix du Canada

Montréal au rythme de la F1

Plus que quelques heures et Montréal vibrera au rythme de la Formule 1. Si vous n’êtes pas du genre à vous lever en pleine nuit pour regarder une course, mais que vous souhaitez tout de même participer aux conversations sur le sujet, cet article est pour vous. Petit guide qui vous permettra de jaser de la course canadienne sans nécessairement vous proclamer expert…