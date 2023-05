(Monaco) Dix ans après sa dernière victoire en Formule 1, Fernando Alonso se voit très bien remporter le Grand Prix de Monaco dimanche.

Jerome Pugmire Associated Press

En cinq courses cette saison au volant de sa Aston Martin, le pilote espagnol de 41 ans a terminé en troisième place en quatre occasions.

« Je vais attaquer plus que n’importe quel autre week-end », a annoncé Alonso, détenteur en carrière de deux titres de champion du monde de F1. « Je viens ici en pensant que je vais essayer de gagner. »

Bien que le champion en titre Max Verstappen, de l’écurie Red Bull, domine le classement général des pilotes, ce sont les performances d’Alonso qui ont capté l’imagination des fans jusqu’à maintenant.

« Si je vous dis que je ne viens pas ici en pensant que je peux gagner la course, je vous mentirais », a lancé Alonso, qui compte 32 victoires en F1 en carrière et 102 podiums. « Parce que c’est une occasion unique. »

Le circuit urbain très étroit, où les pilotes frôlent souvent les murs, convient parfaitement au style de conduite d’Alonso, qui prend des risques importants.

« Nous connaissons Monaco, Singapour ; ce sont des circuits spécifiques », a-t-il noté. « Il faut gagner en confiance lors des essais libres, se rapprocher de plus en plus des murs. »

C’est avec ce but précis en tête qu’il comptait attaquer les deux séances d’essais libres de vendredi.

Alonso a d’ailleurs réalisé le deuxième temps de la première de ces deux séances, derrière Carlos Sainz fils (Ferrari) et devant Lewis Hamilton (Mercedes). Le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, s’est classé neuvième.

Les Red Bull de Sergio Perez et de Verstappen ont terminé quatrième et sixième, respectivement.

Alonso avait 31 ans lorsqu’il a remporté sa dernière victoire sur le circuit de F1, au volant d’une Ferrari lors de sa course nationale en Espagne en 2013.

Il a gagné deux fois à Monaco, mais pas depuis 2007, lorsqu’il était le coéquipier de Hamilton chez McLaren et qu’il a décroché la victoire à partir de la pole position.

Assurer la pole position est souvent crucial à Monaco, où le circuit sinueux rend les dépassements difficiles. Alonso sait donc qu’il devra tout donner lors des qualifications.

Mais si Red Bull est clairement la voiture la plus rapide une fois de plus — Verstappen ou Perez ayant remporté chaque course — les problèmes de fiabilité et les accidents ne sont pas rares à Monaco.

« Si l’un de ces scénarios se produit un dimanche, automatiquement vous réduisez massivement l’écart et cela commence à être plus intéressant », a précisé Alonso. « Le championnat est long ; nous n’abandonnerons pas. »

Alonso ne s’est pas senti aussi bien depuis longtemps.

« C’est tout simplement phénoménal ce que (Aston Martin) a fait. La voiture est tellement agréable à conduire », a-t-il affirmé. « Elle est si facile à conduire et si rapide. »

Alonso a déclaré que la dernière fois qu’il s’est senti aussi bien dans une voiture de F1, c’était avec Ferrari. En 2010, il a été vice-champion, quatre points derrière Sebastian Vettel, alors pilote de Red Bull. En 2012, il a de nouveau terminé deuxième, à trois points de Vettel.

Toujours affamé

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS Max Verstappen

Verstappen se lance le défi de battre son propre record de F1 de 15 victoires en une saison de l’année dernière.

« Je veux gagner plus de 15 courses », a déclaré le Néerlandais de 25 ans. « Chaque année, vous essayez de faire un peu mieux. Vous gardez cette pression sur vous. C’est agréable. »

Verstappen a remporté 38 courses en carrière et mène Perez 3-2 en termes de victoires cette saison.

La saison 2023 devait inclure 23 courses, mais il est probable qu’elle n’en comptera plus que 22. Le week-end dernier, le GP d’Émilie-Romagne a été annulé en raison d’inondations meurtrières en Italie et ne devrait pas être reprogrammé dans un calendrier encombré.

Une victoire insaisissable

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Charles Leclerc

Le pilote Ferrari Charles Leclerc connaît littéralement Monaco mieux que n’importe lequel de ses rivaux, mais il n’a toujours pas remporté de course dans la principauté.

Leclerc a décroché la pole position les deux dernières années. Mais en 2021, il a été victime d’un accident lors de son dernier tour de qualification et les mécaniciens n’ont pas pu réparer sa voiture à temps pour la course.

L’année dernière, l’une des nombreuses erreurs de stratégie de l’équipe au cours d’une saison chaotique pour Ferrari l’a privé de la victoire. Il a glissé à la quatrième place, tandis que Perez remportait la course pour Red Bull.

Il y a quatre ans, lors de sa première saison avec Ferrari, Leclerc avait abandonné la course. En 2020, elle a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

« Quand on voit (mon) palmarès, cela n’a pas toujours été aussi facile le jour de la course », a reconnu Leclerc, qui s’est classé cinquième de la première séance d’essais, vendredi.

« J’espère que nous pourrons reproduire une bonne performance ce samedi avec un meilleur dimanche, cette fois-ci. »

Leclerc a remporté cinq courses de F1, mais il veut absolument gagner à Monaco, plus que partout ailleurs, pour des raisons très personnelles.

Il est Monégasque et il a grandi dans un appartement perché sur la ligne de départ et d’arrivée. Il est également ami avec le Prince Albert, dont le palais perché sur la colline surplombe la course.

« C’est toujours très spécial pour moi parce que ce sont les rues où j’ai grandi », a déclaré Leclerc. « Je connais cette ville par cœur, où que j’aille sur la piste. »

Enfant, Leclerc adorait regarder les Ferrari rouges passer sous sa maison — et aujourd’hui, ce sont d’autres personnes qui aiment le regarder.

« J’ai des amis qui habitent juste à côté de la piste », a fait remarquer le pilote de 25 ans, qui compte une troisième place cette saison. « Et (ils) peuvent voir la course depuis leur appartement. »