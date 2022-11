Daniel Ricciardo est de retour chez Red Bull, après avoir accepté mercredi un poste de pilote réserviste au sein de l’équipe autrichienne de Formule 1.

La Presse Canadienne

« Mon sourire veut tout dire, a d’abord évoqué Ricciardo par voie de communiqué. Leur offre était très attrayante, car je pourrai contribuer et être épaulé par les membres de la meilleure équipe en F1, tout en me permettant de reprendre mon souffle et de réfléchir. »

Ricciardo aura notamment la tâche de développer la voiture lors d’essais privés et dans un simulateur de course, en plus de devoir participer à des évènements promotionnels.

« C’est bien de retrouver Daniel au sein de la famille Red Bull. Il possède un talent immense et il est très intelligent ; je sais déjà que l’usine a hâte de le retrouver », a déclaré le directeur de Red Bull Christian Horner.

Ricciardo, qui est âgé de 33 ans, a connu une saison décevante chez McLaren en 2022.

Il a d’ailleurs terminé au 11e rang du championnat des pilotes avec 37 points, ex æquo avec le pilote Aston Martin Sebastian Vettel. En comparaison, son coéquipier Lando Norris a fini septième avec une récolte de 122 points.

McLaren a annoncé plus tôt cette saison que l’Australien, qui est reconnu pour son sourire légendaire, sera remplacé la saison prochaine par la recrue Oscar Piastri.

Ricciardo a fait partie du programme de développement de Red Bull. Après avoir été promu au sein de l’équipe-école Toro Rosso en 2012, il s’est joint à Red Bull pour les campagnes 2014 à 2018.

Après un bref séjour en demi-teinte chez Renault en 2019 et 2020, il s’est joint à McLaren pour les deux saisons suivantes. Ricciardo n’a cependant jamais été en mesure de s’établir au sein de l’équipe britannique, éprouvant notamment des difficultés à adapter son style de pilotage à la monoplace couleur papaye.

Ricciardo a signé huit victoires en carrière en F1, dont sept avec Red Bull. Sa plus récente a été acquise avec McLaren au Grand Prix d’Italie, à Monza, en 2021. Il a aussi décroché trois positions de tête, et enregistré 32 podiums en carrière en F1.