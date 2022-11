(Abou Dabi) Le Néerlandais Max Verstappen a amélioré son propre record en signant une 15e victoire cette saison, dimanche, lors du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi, dernière escale au calendrier d’une saison 2022 qu’il a largement dominée.

Associated Press

Un an après son triomphe sur le Britannique Lewis Hamilton qui lui avait permis de gagner un premier championnat du monde, le tout dans un climat de grande tension et de controverse, le pilote Red Bull l’a emporté, cette fois-ci, sans difficulté ni stress sur le circuit de Yas Marina.

Le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a conclu la saison sur une bonne note avec une huitième place.

Ce huitième top 10 de la saison lui a permis d’ajouter quatre points à sa fiche et de compléter la saison au 15e rang du classement général avec un total de 18 points.

Son coéquipier Sebastian Vettel, qui disputait la dernière course d’une brillante carrière de 16 ans qui l’a vu gagner quatre titres de champion du monde, a terminé la course en 10e position.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Sebastian Vettel

Leclerc deuxième

Au lancement de la course, Verstappen est demeuré devant son coéquipier Sergio Perez et n’a jamais été sérieusement menacé par la suite, en route vers cette autre victoire.

« C’est incroyable de gagner ici de nouveau, 15e victoire de la saison est incroyable », a commenté Verstappen.

« Ça a été vraiment agréable de travailler avec toute l’équipe et d’être capable de réaliser quelque chose comme ça cette année », a-t-il ajouté.

PHOTO LEONHARD FOEGER, REUTERS Max Verstappen et Sergio Perez

Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc a résisté aux efforts de Perez et a terminé deuxième de la course, et deuxième aussi au championnat des pilotes avec 308 points, trois de plus que Perez.

Verstappen a terminé loin devant tous les autres pilotes, avec 454 points.

« Je savais que la seule possibilité de battre Checo [Perez], aujourd’hui, c’était avec une stratégie différente et en manœuvrant avec la gestion des pneus, ce que nous avons vraiment bien fait aujourd’hui », a expliqué Leclerc.

« J’espère vraiment que l’année prochaine, nous pourrons faire un pas vers l’avant et batailler pour le championnat. »

Au début de la saison, Leclerc et Ferrari semblaient en mesure de livrer une bataille serrée avec Verstappen pour le titre. Toutefois, les Red Bull ont amélioré leur avantage au niveau de la performance de la voiture tout au long de la saison.

Des erreurs de Leclerc sur piste et dans la stratégie de course de Ferrari ont aussi nui aux espoirs du Monégasque et de l’écurie italienne.

De son côté, Hamilton, au volant de sa Mercedes, a été victime d’un problème hydraulique qui a mis fin à sa course avant terme. Ainsi, il a complété la saison sans une seule victoire, une première pour lui en carrière.