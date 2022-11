(Abou Dabi) Le Néerlandais Max Verstappen a amélioré son propre record en signant une 15e victoire cette saison, dimanche, lors du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi, dernière escale au calendrier d’une saison 2022 qu’il a largement dominée.

Un an après son triomphe sur le Britannique Lewis Hamilton qui lui avait permis de gagner un premier championnat du monde, le tout dans un climat de grande tension et de controverse, le pilote Red Bull l’a emporté, cette fois-ci, sans difficulté ni stress sur le circuit de Yas Marina.

Parti 14e, le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a conclu la saison sur une bonne note avec une huitième place.

« Nous avons eu une course compétitive aujourd’hui avec une bonne stratégie pour clore l’année », a analysé Stroll, dans le communiqué de presse d’Aston Martin.

« Je suis heureux de la performance et du résultat. Ç’a été un bel effort d’équipe. »

Ce huitième top 10 de la saison lui a permis d’ajouter quatre points à sa fiche et de compléter la saison au 15e rang du classement général avec un total de 18 points.

« Les membres de l’équipe, ici, et ceux qui sont à Silverstone ont vraiment accompli du bon travail pendant toute l’année pour nous aider à soutirer davantage de la voiture pendant la deuxième moitié de la saison. Nous avons été capables de nous battre pour des points beaucoup plus régulièrement, dernièrement, et ce progrès représente une bonne préparation en vue de l’année prochaine », a également noté Stroll.

Son coéquipier Sebastian Vettel, qui disputait la dernière course d’une brillante carrière de 16 ans qui l’a vu gagner quatre titres de champion du monde, a terminé la course en 10e position.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Sebastian Vettel

L’Allemand a admis que les moments qui ont précédé le signal du départ avaient été différents en raison des hommages qu’il a reçus, notamment.

« Globalement, ce fut un gros week-end très émotif, et je remercie tous les gens qui m’ont appuyé », a déclaré Vettel, par l’entremise d’Aston Martin.

« De voir autant de drapeaux et autant de visages souriants a été très, très spécial. Je suis sûr que ça va me manquer plus que je ne le réalise en ce moment. Pour moi, personnellement, les deux dernières années ont été fantastiques, et merci pour tout ce soutien – tous les messages, toutes les lettres et tout l’amour en général. Ça va me manquer, mais ce fut un bonheur absolu pendant toute ma carrière. »

Mike Krack, propriétaire principal d’Aston Martin, a d’ailleurs rendu un vibrant hommage à Vettel.

« L’un des plus grands de tous les temps de notre sport – ses quatre championnats du monde et 53 victoires en Grand Prix viendront en témoigner – il a été un brillant pilote pour nous cette année et l’an dernier. Son excellent tour de qualification hier et sa course combative vers une 10e place aujourd’hui montrent qu’il se retire au sommet de sa forme. Il va nous manquer. »

En 2023, le vétéran pilote espagnol Fernando Alonso remplacera Vettel auprès de Stroll.

Champion du monde en 2005 et en 2006, Alonso, âgé de 41 ans, compte 32 victoires en carrière.

Leclerc deuxième

Au lancement de la course, Verstappen est demeuré devant son coéquipier Sergio Perez et n’a jamais été sérieusement menacé par la suite, en route vers cette autre victoire.

PHOTO LEONHARD FOEGER, REUTERS Max Verstappen et Sergio Perez

« C’est incroyable de gagner ici de nouveau, cette 15e victoire de la saison est incroyable », a commenté Verstappen.

« Ç’a été vraiment agréable de travailler avec toute l’équipe et d’être capable de réaliser quelque chose comme ça cette année », a-t-il ajouté.

Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc a résisté aux efforts de Perez et a terminé deuxième de la course, et deuxième aussi au championnat des pilotes avec 308 points, trois de plus que Perez.

Verstappen a terminé loin devant tous les autres pilotes, avec 454 points.

« Je savais que la seule possibilité de battre “Checo” [Perez], aujourd’hui, c’était avec une stratégie différente et en manœuvrant avec la gestion des pneus, ce que nous avons vraiment bien fait aujourd’hui », a expliqué Leclerc.

« J’espère vraiment que l’année prochaine, nous pourrons faire un pas vers l’avant et batailler pour le championnat. »

Au début de la saison, Leclerc et Ferrari semblaient en mesure de livrer une bataille serrée avec Verstappen pour le titre. Toutefois, les Red Bull ont amélioré leur avantage au niveau de la performance de la voiture tout au long de la saison.

Des erreurs de Leclerc sur piste et dans la stratégie de course de Ferrari ont aussi nui aux espoirs du Monégasque et de l’écurie italienne.

De son côté, Hamilton, au volant de sa Mercedes, a été victime d’un problème hydraulique qui a mis fin à sa course avant terme, dimanche. Ainsi, il a complété la saison sans une seule victoire, une première pour lui en carrière.

« Je suis très heureux que tout ça soit fini », a admis Hamilton, qui a complété la saison au sixième rang du classement des pilotes avec 240 points.

« J’ai donné tout ce que j’avais, mais ultimement, la dernière course a été comme ma saison. Elle a résumé mon année. »