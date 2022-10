Max est assuré de remporter le championnat des pilotes s’il gagne la course de dimanche et qu’il récolte aussi un point bonus en raison du tour le plus rapide.

Max Verstappen en position de tête et en route pour le titre

(Suzuka) Le pilote Red Bull Max Verstappen partira de la pole position au Grand Prix de Formule 1 du Japon, dimanche, alors qu’il tentera de signer un deuxième championnat des pilotes de suite.

Stephen Wade Associated Press

Il s’agissait de la cinquième pole de Verstappen cette saison. Ça n’a cependant pas été crucial pour Verstappen, qui a enregistré 11 victoires en 2022-plusieurs obtenues alors qu’il ne partait pas premier.

Verstappen a montré le temps le plus rapide des qualifications, samedi, en faisant arrêter le chrono à 1 : 29 304 sur la piste de Suzuka. Il a été suivi des pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, partira quatrième.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS Max Verstappen et Charles Leclerc

Le Québécois Lance Stroll, sur sa Aston Martin, s’élancera de la 19e place, tout juste devant le Canadien Nicholas Latifi, chez Williams.

« Malheureusement, j’ai bloqué les pneus au 11e virage et j’ai perdu trois dixièmes de seconde. Ç’a fait la différence, a mentionné Stroll. La voiture était bonne à conduire cependant. Ce n’est pas l’idéal de partir 19e, mais nous verrons ce que nous pourrons faire pendant la course. »

Le coéquipier de Stroll, le vétéran Sebastian Vettel, a présenté le neuvième temps des qualifications.

« C’est tellement plus plaisant ici que sur les autres circuits ! Les voitures et les vitesses sont très bonnes, mais tu te sens vivant ici, a indiqué Vettel. Je suis heureux de notre journée. Nous avons connu une très bonne journée et je pense que nous pouvons faire une différence en gérant nos pneus. »

Verstappen est assuré de remporter le championnat des pilotes s’il gagne la course de dimanche et qu’il récolte aussi un point bonus en raison du tour le plus rapide. Même sans victoire, il pourrait signer le titre pour une deuxième année consécutive, mais avec un peu d’aide sur la piste.

« Je n’y pense pas beaucoup, a déclaré Verstappen à propos de la journée de dimanche. J’y vais une journée à la fois. Le plus important est que nous ayons une voiture compétitive — et clairement c’était le cas lors des qualifications aujourd’hui. Ce sera la même course demain. C’est un bon départ. »

Même s’il échoue, Verstappen devrait remporter le championnat des pilotes dans deux semaines, lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Le Néerlandais détient une avance de 104 points devant Leclerc avec cinq courses à disputer.

Il détient également une priorité de 106 points devant Perez, qui est le seul autre pilote qui pourrait mathématiquement le devancer pour le titre de fin de saison.

Verstappen a été dominant en 2022. Il a déjà signé 11 victoires et s’il en amasse deux autres, il égalerait le record détenu par Michael Schumacher et Vettel. Ces deux pilotes ont tous deux gagné 13 courses en une saison.

Les qualifications de samedi se sont tenues sur un circuit asséché. De la pluie est toutefois attendue au centre du Japon, dimanche. Les conditions étaient semblables lors de la séance d’entraînement de vendredi.

Les officiels de course ont examiné un incident impliquant Verstappen et Lando Norris, de McLaren, lors de la troisième séance d’entraînement. Norris a dû esquiver Verstappen pour ne pas entrer en contact avec lui. Les officiels ont réprimandé Verstappen, mais il a conservé la pole.

Le résultat de la course de dimanche pourrait être relégué au second plan, lundi, quand la FIA — qui gère la Formule 1 — dévoilera si des équipes ont enfreint les règles de dépenses la saison dernière. Des rapports sans source ont laissé entendre que l’écurie Red Bull faisait partie des équipes sous enquête.

La FIA pourrait imposer des sanctions financières à une équipe ou elle pourrait retirer le titre acquis par Verstappen lors de la dernière course en 2021. Ça semble toutefois peu probable et ce sera un désastre pour les relations publiques.