(Suzuka) Une victoire et le point du meilleur tour : voilà le scénario idéal qui assurerait le titre mondial au Néerlandais Max Verstappen, dimanche pour le premier Grand Prix de Formule 1 au Japon depuis 2019.

Olivier LEVRAULT Agence France-Presse

À Suzuka, il n’y a plus qu’à ! Après une saison totalement dominée, Max Verstappen a toutes les cartes en main pour obtenir un deuxième titre consécutif.

S’il a manqué, en finissant 7e lors du dernier Grand Prix à Singapour, sa première balle de match, qui dépendait du résultat de ses concurrents, le Néerlandais peut, cette fois, être sacré quelques que soient les performances de ses poursuivants.

Leader depuis le Grand Prix d’Espagne en mai, Verstappen a 104 points d’avance sur Charles Leclerc (Ferrari) et 106 sur Sergio Pérez, son équipier chez Red Bull.

Avec quatre courses restantes après Suzuka et 112 points à gagner, Verstappen doit augmenter son avance de huit unités sur Leclerc et de six sur Pérez dimanche pour clore les débats. Ainsi, s’il gagne (25 points) avec le point bonus du meilleur tour, il sera titré au Japon, même si Leclerc est 2e (18 points).

Car même dans le cas extrêmement improbable d’une égalité en fin d’année, le Néerlandais serait sacré grâce à son nombre de victoires (onze contre trois pour Leclerc actuellement).

Circuit en 8

Outre une victoire, de nombreuses autres possibilités d’être titré à Suzuka existent, selon sa position finale et celle de ses poursuivants.

Mais quoi de mieux que de finir par un carton plein au GP du Japon, sur le célèbre circuit de Suzuka ? D’autant que l’épreuve nipponne fait son retour après deux saisons d’absence en raison de la pandémie.

« Rien n’est comparable à Suzuka, en raison de la nature old-school du circuit », souligne Verstappen.

Dix-huitième course sur 22, Suzuka est le seul circuit à présenter une configuration en forme de 8, le tracé continuant sa route sous une section déjà abordée par les pilotes. Peu de lignes droites, n’offrant qu’une seule zone Dr S, de nombreux virages, enchaînement de S, courbes rapides ou chicanes lentes : voilà le sel du tracé étroit de 5,807 km.

Comme à Singapour, où la pluie a retardé d’une heure le Grand Prix, la météo pourrait être un acteur clé du week-end japonais pour « pimenter un petit peu la course », euphémise le leader.

Red Bull reste sur six victoires consécutives — cinq de son N.1 plus le succès de Pérez à Singapour (son deuxième cette saison après Monaco).

17e multi-titré

En 2022, seule Ferrari a contrarié un peu l’hégémonie Red Bull en réussissant à remporter des courses, grâce à Leclerc, trois fois, et à Carlos Sainz, une fois. Mais il faut remonter au 10 juillet, en Autriche, pour retrouver une victoire de la Scuderia et du Monégasque.

La saison a été un cavalier seul du Néerlandais, dont l’écurie a su profiter au mieux de l’arrivée d’un nouveau règlement technique.

À 25 ans, Verstappen devrait entrer — si ce n’est au Japon, alors aux États-Unis dans deux semaines — dans le cercle des 17 pilotes titrés au moins deux fois, depuis les débuts du championnat du monde en 1950. Pour ne citer que ses contemporains, il y rejoindrait l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), titré en 2005 et 2006, et se rapprocherait de Sebastian Vettel (Aston Martin), quadruple champion entre 2010 et 2013 et d’Hamilton (Mercedes), détenteur du record avec Michael Schumacher, grâce à sept titres depuis 2008.

Au championnat des constructeurs, Red Bull (576) ne pourra pas être titré dès dimanche face à Ferrari (439). Il faudra attendre pour connaître le successeur de Mercedes, dont l’hégémonie de huit années va prendre fin.

Une domination qui était également vraie à Suzuka, où Mercedes reste invaincue depuis 2014, avec une dernière victoire de Valtteri Bottas en 2019.

Outre l’épilogue de la saison, on suivra également le marché des transferts. Et en premier lieu l’avenir de Pierre Gasly, qui doit être annoncé dans les prochains jours, a-t-il expliqué à Singapour. Le Français est courtisé par l’écurie Alpine pour former un duo 100 % tricolore avec Esteban Ocon, alors que le Néerlandais Nyck de Vries le remplacerait chez AlphaTauri.