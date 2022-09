Après leur joute verbale

Hamilton et Alonso jouent l’apaisement

(Spa-Francorchamps) Après la passe d’armes verbale ayant accompagné leur collision au Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont changé de ton, le premier présentant des excuses pour son erreur de pilotage, le second mettant ses propos de dimanche sur le compte de la colère et de la frustration et regrettant que ses échanges radio avec son stand aient été diffusés.