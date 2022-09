(Zandvoort) Qui remplacera Fernando Alonso chez Alpine en 2023 comme coéquipier du Français Esteban Ocon ? Si l’autre Français de la F1 Pierre Gasly est cité parmi les prétendants, l’Allemand Mick Schumacher est le choix privilégié par Ocon, son ami proche.

Agence France-Presse

« Si j’avais quelque chose à dire, (je choisirais) Mick, s’il n’a rien de prévu pour l’année prochaine […], c’est un bon ami avant tout […] je pense qu’il a également montré ses talents dans les catégories juniors », a défendu jeudi Esteban Ocon, en marge du Grand Prix des Pays-Bas disputé ce week-end.

L’écurie française est à la recherche d’un nouveau coéquipier pour accompagner le Normand sur la grille la saison prochaine, après le départ surprise annoncé cet été du double champion du monde Alonso (2005-2006 avec Renault), attendu en 2023 chez Aston Martin.

Officiellement annoncé comme son successeur, Oscar Piastri, pilote de réserve Alpine, avait rapidement démenti l’annonce de l’écurie : « je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne serai pas pilote pour Alpine l’an prochain », avait balayé l’Australien sur Twitter.

Piastri aurait en effet signé un contrat avec McLaren et est au cœur d’un imbroglio juridique entre les deux écuries, qui estiment chacune leur contrat comme valide. Mais même si le contrat d’Alpine est jugé valable (la décision d’un arbitrage indépendant est attendue rapidement), il est extrêmement peu probable que Piastri pilote pour Alpine contre son gré.

La place reste donc libre et parmi les prétendants, le fils de la légende Michael Schumacher est en fin de contrat avec Haas, équipe avec qui il avait fait ses débuts en F1 en 2021.

Par ailleurs annoncé sur le départ de la Ferrari Driver Academy, il est donc libre de s’engager ailleurs que dans l’une des écuries motorisées par Ferrari (Ferrari, Alfa Romeo, Haas) l’année prochaine. Chez Alpine donc ? Pour l’heure, l’Allemand n’a pas souhaité commenter la situation.

Écurie 100 % normande ?

PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Pierre Gasly est cité parmi les prétendants pour remplacer Fernando Alonso chez Alpine en 2023.

Le second français de la grille, Pierre Gasly, engagé jusqu’à fin 2023 chez AlphaTauri, l’écurie « petite sœur » de Red Bull, fait également figure de prétendant pour accompagner Ocon.

« Pour l’année prochaine, je suis actuellement sous contrat avec AlphaTauri, tout le monde est au courant de ma situation contractuelle et pour l’heure, rien n’a changé », a balayé l’intéressé.

Mais il n’est pas impossible que Gasly soit libéré avant la fin de son engagement, moyennant finance entre les deux écuries.

Gasly et Ocon ont grandi ensemble en karting en Normandie. Nés à 50 kilomètres (Rouen et Évreux respectivement) et sept mois d’écart (février et septembre 1996), ils entretiennent toutefois des relations devenues plus compliquées.

Devant la presse, les deux vainqueurs de Grand Prix ont fait bonne figure : « On se connait depuis longtemps, nous avons beaucoup de respect l’un envers l’autre comme pilote », a déclaré Gasly.

Même son de cloche chez Ocon : « nous avons une bonne relation, il n’y a pas de problème, nous avons du respect et pour ma part, qui que ce soit qui sera à mes côtés, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible ».

Autre prétendant pour Alpine : Daniel Ricciardo, qui quittera McLaren à la fin de la saison. L’Australien avait couru pour Renault (ancien nom d’Alpine) en 2019 et 2020.