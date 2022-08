(Charlotte) Kimi Raikkonen s’est installé en Suisse au terme de la dernière saison de Formule 1 et a passé les huit premiers mois de sa retraite avec sa jeune famille.

Jenna Fryer Associated Press

S’est-il ennuyé de la course automobile ?

« Non, pas vraiment », a répondu le champion du monde de F1 en 2007.

Malgré tout, il est de retour dans les garages et prêt à courir, moins d’un an après le début de sa retraite.

Raikkonen participera à l’épreuve de la NASCAR à Watkins Glen. Le pilote surnommé « Iceman » en raison de son allure froide est de retour derrière le volant grâce à TrackHouse Racing et son programme Project91.

Le programme Project91 a été créé par l’ancien pilote Justin Marks pour augmenter la visibilité de la NASCAR à travers le monde en recrutant des pilotes d’autres séries. Il en sera à sa première course ce week-end, lors de l’épreuve sur circuit routier.

Le nom de Raikkonen se retrouvait au sommet de la liste de Marks, alors que le Finlandais a déjà participé aux séries Xfinity et de camionnettes lors d’un week-end au Charlotte Motor Speedway en 2011. Raikonnen était alors en congé sabbatique au cœur de sa carrière de 19 saisons en F1.

Marks s’est rendu en Suisse en février pour convaincre Raikkonen de tenter l’aventure.

« Je cherchais quelqu’un qui donnerait de la légitimité au projet et le nom de Kimi m’est vite venu en tête, a raconté Marks. La genèse du Project91 était mon désir comme amateur de voir des choses spéciales se produire dans notre univers. Un pilote de F1 qui vient du côté de la NASCAR et qui peut être compétitif au niveau du grand championnat, c’est spécial ! Et si nous voulions lancer ce projet, nous avions besoin de quelqu’un de pertinent à l’échelle mondiale. »

Marks n’a pas dévoilé le montant promis à Raikkonen pour une course. Peu importe, les commanditaires se sont vite pointés à l’horizon pour appuyer le projet.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press, Raikkonen a admis suivre de manière distante la NASCAR et avoir été intrigué par cette série pendant plus d’une décennie. Il aurait aimé courir dans le grand championnat en 2011, mais ça ne s’est jamais produit et il est retourné en F1.

Raikkonen a également affirmé qu’il était intrigué par les nouvelles voitures utilisées cette saison et qui ont équilibré le niveau entre les équipes de pointe, incluant TrackHouse Racing, qui a trois victoires à son palmarès cette saison.

« Je crois que (Marks) a été très honnête et direct et personne ne m’a promis de grandes choses, a dit Raikkonen. Nous allons tout donner et espérer le meilleur résultat possible. Vous ne savez jamais ce qui peut se produire. J’ai donc décidé de lui faire confiance et l’équipe connaît du succès. La NASCAR est souvent imprévisible. »

Raikkonen a raconté avoir reçu plusieurs offres pour courir lors des huit derniers mois, mais il a seulement dit oui à Marks jusqu’ici.

Il s’est dit excité à l’idée de faire quelque chose de complètement différent et de pouvoir partager cette expérience avec sa conjointe et leurs deux jeunes enfants.

Sa famille et lui ont passé trois jours à l’usine de TrackHouse, puis au simulateur Chevrolet et dans un centre d’essais de la NASCAR au Virginia International Raceway. Ils ont ensuite pris la direction de New York, avant de monter à Watkins Glen en prévision de la course, qui aura lieu dimanche.

Project91 espère donner la chance aux pilotes internationaux de participer à des épreuves désignées de la grande série de la NASCAR et sept pays seront représentés en piste dimanche, un record de la série. Raikkonen croit que le programme permettra aux pilotes internationaux de satisfaire leur curiosité au sujet du sport automobile aux États-Unis.

« Je crois que c’est une belle occasion, car ce n’est pas facile pour les pilotes européens de venir courir aux États-Unis, a dit le Finlandais âgé de 42 ans. Peut-être qu’ils vont frapper un mur, mais peut-être que cela va leur ouvrir des portes vers une longue carrière. Je crois que ce que Justin fait est très bien. »