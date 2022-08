Grand Prix de Trois-Rivières

Freddie Hunt et Jacques Villeneuve sur les traces de leur célèbre père

Ceux présents cette année-là qui peuvent encore en témoigner de nos jours le disent: l’édition du Grand Prix de Trois-Rivières de 1976 constitue l’une des meilleures de sa longue histoire. Parce qu’un jeune Gilles Villeneuve a battu en Formule Atlantique, ce jour-là, des pilotes de Formule 1 tels Alan Jones (deuxième) et James Hunt (troisième), de futurs champions du monde. Quarante-six ans plus tard, les fils Villeneuve et Hunt marchent en quelque sorte sur les pas de leur père, alors qu’ils se retrouvent au GP3R en même temps.