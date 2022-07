(Budapest) Le Néerlandais Max Verstappen a inscrit une huitième victoire cette saison, triomphant au Grand Prix de Hongrie, dimanche, même s’il s’était élancé à partir de la 10e position.

La Presse Canadienne

Verstappen avait été ennuyé par des problèmes mécaniques lors des qualifications, samedi. Il a survolé le circuit Hongaroring à bord de sa Red Bull, dimanche, et a également profité d’une stratégie impeccable pour creuser son avance à 80 points au sommet du classement des pilotes avant la pause estivale.

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont suivi Verstappen dans l’ordre à la ligne d’arrivée, alors que le podium a été le même que la semaine précédente au Grand Prix de France.

Hamilton a remonté le terrain en fin d’épreuve sur les gommes tendres, après avoir commencé la course en septième place.

Du côté de Ferrari, rien n’a fonctionné pour Charles Leclerc au niveau tactique, impuissant sur des gommes dures en milieu de course. Il s’est contenté du sixième rang alors qu’il semblait être le pilote à battre après une vingtaine de tours.

PHOTO FERENC ISZA, AGENCE FRANCE-PRESSE George Russell dépassant Charles Leclerc

À bord de l’autre Ferrari, Carlos Sainz a terminé en quatrième position même s’il a opté pour les gommes tendres en fin d’épreuve. Il a été incapable de suivre la cadence de Hamilton ou encore de dépasser Russell.

Sergio Perez, de Red Bull, s’est inséré entre les deux Ferrari au cinquième rang.

Verstappen a fait fi d’une perte de contrôle au 41e tour pour inscrire une 28e victoire en carrière.

PHOTO BERNADETT SZABO, REUTERS Max Verstappen

« Qui aurait cru quand nous nous sommes levés ce matin que nous obtiendrions ce résultat ? Incroyable », s’est exclamé Verstappen après la course en parlant à son équipe via le système radio.

« Incroyable Max, c’est une de tes meilleures performances. Fantastique », a répondu le directeur de Red Bull, Christian Horner.

Le pilote québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, s’est contenté du 11e rang, tout juste derrière son coéquipier Sebastian Vettel. L’Ontarien Nicholas Latifi, de Williams, a conclu en 18e place.

Russell, qui s’était élancé en position de tête, a passé 30 tours à l’avant du peloton avant d’être dépassé par Leclerc.

Red Bull a décidé d’envoyer Verstappen aux puits pour un deuxième arrêt plus tôt et Ferrari a répondu en demandant à Leclerc de faire la même chose. Cependant, Verstappen a enfilé les gommes médiums et Leclerc, les gommes dures.

« Ces pneus sont [censuré, NDLR] », a déclaré Leclerc sur le système radio.

Verstappen a vite devancé Leclerc lors du 41e tour, avant de perdre le contrôle de sa voiture à la fin du même tour, effectuant une rotation complète de 360 degrés. Le Néerlandais a toutefois doublé à nouveau Leclerc deux tours plus tard.

Leclerc est revenu aux puits lors du 55e tour pour remplacer ses gommes dures par des gommes tendres, mais le mal était fait.

Le cirque de la F1 sera de retour en action du 26 au 28 août dans le cadre du Grand Prix de Belgique.