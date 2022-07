PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS

La première course du Grand Prix de l’Iowa remportée par Newgarden

(Washington) L’Américain Josef Newgarden a remporté samedi la première course du Grand Prix de l’Iowa, signant ainsi sa quatrième victoire de la saison en Indycar.

Agence France-Presse

Dans des conditions climatiques extrêmement chaudes avec une température de 37,2 ° Celsius – la plus élevée d’une course Indycar depuis 2012 à Fontana (Californie) –, Newgarden, parti deuxième, a tenu tête face au Mexicain Pato O’Ward dans les derniers tours du circuit ovale de 1,4 km de Newton (Iowa).

L’Australien Will Power, parti en pole position, complète le podium, après avoir fait une majeure partie de la course en deuxième position, mettant Newgarden en difficulté, passant même tout près de l’accident après un petit contact sans conséquence.

« J’ai été surpris de voir à quel point ils poussaient sur les redémarrages. C’était une journée de longue haleine. O’Ward était le gars le plus difficile à battre aujourd’hui », a réagi Newgarden qui, après avoir mené 208 des 250 tours du circuit, remporte le Grand Prix de l’Iowa pour la quatrième fois, après ses victoires en 2016, 2019 et 2020 (deuxième course).

« Je savais que nous avions la voiture pour gagner cette course », a-t-il ajouté. « C’est l’un de mes circuits préférés. J’aime toujours gagner cette course. »

« Je poussais Josef à la fin », a déclaré O’Ward. « On manquait de jus. »

Cette course, dite en double-header, est la première des deux épreuves du weekend dans l’Iowa, les 11e et 12e courses de la saison (sur 17).

Power avait remporté la pole position samedi matin pour les deux courses, portant son total de pole en IndyCar à 66, à une petite unité du record de la légende Mario Andretti.

« J’étais vraiment content de finir troisième, de m’accrocher comme ça. Les pneus n’étaient plus là à la fin. […] Un autre top 3. Je ne vois pas ça comme un mauvais jour », a déclaré Power.

Il aura vendredi l’occasion d’égaler le record de pole d’Andretti lors des qualifications pour la course du lendemain sur le circuit routier de l’Indianapolis Motor Speedway. Il y a déjà remporté six pole positions.

Au classement général, Newgarden – champion Indycar 2017 et 2019 – grimpe à la deuxième place avec 360 points, réduisant l’écart avec le Suédois Marcus Ericsson (375 pts). Power complète le podium avec 353 points.

« Nous sommes dans la bataille. Nous ne sommes pas là où nous voulons être », a déclaré Newgarden. « Je sais que nous pouvons faire mieux. »

Vainqueur de cette course en 2020, le Français Simon Pagenaud termine 23e, conservant sa 10e place au classement général. Parti 10e, Romain Grosjean est remonté à la 7e place, grimpant d’une place au classement général (14e).