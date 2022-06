Drive to Survive

La série qui popularise la Formule 1

Ce ne sont plus que des passionnés de course automobile qui se lèvent tôt, le dimanche matin, pour suivre les Grands Prix de F1 en direct. Ces évènements attirent désormais un public plus large, plus jeune, plus diversifié, et Drive to Survive y a joué un « très grand rôle ».