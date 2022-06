« Comment ça va, Montréal ? » a lancé un Lewis Hamilton tout sourire au micro après la course, faisant réagir la foule déjà comblée de voir le septuple champion du monde monter sur la troisième marche du podium.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le pilote Mercedes a réussi son deuxième podium de cette difficile saison là où il a remporté son premier Grand Prix en carrière il y a 15 ans ; sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Hamilton, qui partait quatrième sur la grille de départ, a dépassé l’Alpine de Fernando Alonso au 24e tour pour prendre le troisième rang une première fois dans la course. Il a glissé en quatrième place au 45e tour, derrière son coéquipier George Russell, avant de récupérer sa place quand ce dernier a, à son tour, effectué un changement de pneus.

Malgré la voiture de sécurité au 50e tour, Hamilton a su maintenir le rythme pour conclure derrière la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Carlos Sainz fils. Russell a pris le quatrième rang.

« C’est très émouvant d’obtenir cette troisième place – c’est tellement difficile cette saison avec la voiture –, mais nous sommes restés concentrés, nous avons toujours travaillé et je suis très fier de notre équipe », a-t-il dit en entrevue immédiatement après la course.

La foule a réservé toute une ovation au pilote, avec qui elle a une relation particulière. « C’est mon deuxième podium de l’année et j’en suis très heureux, particulièrement ici, où j’ai remporté ma première victoire en carrière et où le public m’a toujours encouragé », a-t-il d’ailleurs laissé entendre.

Une lumière au bout du tunnel

Lewis Hamilton a l’habitude d’offrir de belles performances sur le circuit Gilles-Villeneuve. Pour tout dire, il a l’habitude de gagner. C’est ce qu’il a fait à sept reprises par le passé. Mais cette fois-ci, la situation était différente.

On le sait ; rien ne va cette saison pour l’athlète de 37 ans, qui peine à s’adapter à sa nouvelle monoplace et doit composer avec d’énormes douleurs physiques en raison du marsouinage – ce phénomène aérodynamique qui entraîne des vibrations et de violents soubresauts dans les voitures.

La vedette de Mercedes n’a donc remporté encore aucune course jusqu’à maintenant. Avant le Grand Prix du Canada, il n’avait réussi qu’une troisième place. Au total, Russell et lui ne comptabilisaient que quatre podiums à eux deux.

Pas de doute, donc, que ces résultats seront comme une lumière au bout du tunnel pour l’écurie. Surtout que le week-end n’avait pas particulièrement bien commencé lors des essais libres. Le chef d’équipe, Toto Wolff, avait même qualifié la voiture d’« énorme boîte à merde » après la première séance.

« Notre rythme était vraiment bon aujourd’hui. Nous nous rapprochons lentement, alors nous devons continuer de travailler, de pousser et on peut espérer revenir bientôt dans la lutte avec ces gars », a mentionné Hamilton en pointant les deux meneurs.

« Les qualifications d’hier ont été émouvantes pour moi, a-t-il dit un peu plus tard au micro de Sky Sports. De retour dans le garage, nous étions comme : wow, c’est magnifique pour nous. Nous avons travaillé si dur et avoir une course solide aujourd’hui me donne tellement d’espoir et de confiance pour la suite. »

Questionné pour savoir comment allait son dos, qui le faisait souffrir la semaine dernière en Azerbaïdjan, Hamilton a répondu : « Je me sens très bien, comme si j’avais rajeuni ! »

Prudence

L’équipe Mercedes se trouve toujours au troisième rang chez les constructeurs, à 40 points de Ferrari et 116 de Red Bull. Elle aura cependant l’avantage de la foule pour le prochain Grand Prix, qui aura lieu chez elle, en Angleterre, le 3 juillet.

« Nous devons être prudents, a cependant dit Toto Wolff, dimanche soir. Il y a encore tellement de travail à faire pour retourner à l’avant. Nous n’y sommes pas encore. »

Le chef d’équipe s’est cependant dit ravi de voir Hamilton réussir un bon résultat. « Dans plusieurs courses, Lewis aurait pu avoir de meilleurs résultats. Ce n’est pas parce qu’il faisait mal, c’était seulement de la malchance. De le voir du côté positif, sur le podium, aujourd’hui, c’est bon à voir. »