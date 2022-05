Les 40 ans de la mort de Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve, avant la F1

Quarante ans après sa tragique disparition, Gilles Villeneuve est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1, même si son palmarès ne compte que six victoires et aucun titre mondial. Le Québécois est arrivé tardivement en F1, à l’âge de 27 ans, et il n’a disputé que cinq saisons complètes en Championnat du monde, mais il s’était déjà bâti une belle réputation à coup d’exploits improbables en piste… et sur neige.