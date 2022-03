(Aş Şakhīr) Le champion en titre Max Verstappen s’est rapidement remis au travail au volant de sa Red Bull en dominant la deuxième séance d’essais libres disputée sous les projecteurs au Grand Prix de Bahreïn, qui donne le coup d’envoi de la saison de F1.

Jerome Pugmire Associated Press

Son grand rival Lewis Hamilton a continué à peiner et a placé sa Mercedes seulement au neuvième rang. Le vice-champion l’année dernière a porté son total de victoires en F1 à 103 victoires, mais il a exclu la possibilité d’amorcer la saison avec sa 104e, dimanche.

« Comme vous pouvez le voir, nous sommes loin du compte, a noté Hamilton. Je suis juste réaliste, nous n’allons pas être dans la course à la victoire ici. Si vous regardez les Red Bull, elles ont une longueur d’avance. »

Le coéquipier de Hamilton, George Russell, s’en est un peu mieux sorti, se classant quatrième lors de la deuxième séance, mais il a expliqué qu’il s’agissait d’un rythme sur un tour lancé et estime qu’il s’agira avant tout de limiter les dégâts pour Mercedes ce week-end.

« Le rythme n’est pas du tout là pour le moment. Nous avons tous les deux du mal et nous sommes tous les deux loin du compte, a précisé le pilote britannique. De notre côté, nous ne sommes pas trop satisfaits de là où nous en sommes. »

Red Bull et Ferrari, qui a remporté le titre des pilotes pour la dernière fois en 2007, doivent s’en réjouir.

Bien que Verstappen ait terminé cinquième lors des premiers essais vendredi, le Néerlandais a haussé la barre pour terminer devant les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz fils.

« Nous avons eu une journée assez satisfaisante, a reconnu Verstappen, qui a été le plus rapide de tous les essais effectués avant la saison. Nous avons essayé quelques petites choses sur la voiture à chaque séance et elles semblaient bien fonctionner. »

Le chrono de Verstappen lui a offert une mince avance de neuf centièmes de seconde devant Leclerc et de six dixièmes devant Sainz en cette journée encourageante pour Ferrari.

« Ferrari pousse fort et est très proche, c’est donc excitant », a confié Verstappen, qui pourrait avoir un nouveau rival.

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a été limité au 16e chrono, à plus de deux secondes du temps de référence.

« Pour nous aujourd’hui, il s’agissait de continuer à apprendre sur la voiture, a commenté Stroll. Nous avons eu quelques bonnes journées lors des essais avant la saison, mais il y a toujours plus à apprendre, donc chaque tour est précieux. Je ne pense pas que nos temps d’aujourd’hui soient représentatifs. »

Pas de solution à court terme

Hamilton a terminé à 1,2 seconde de Verstappen et la journée a été décevante pour le septuple champion de F1, qui n’avait pu faire mieux que septième lors du premier entraînement.

« Nous avons eu de petits problèmes dans le passé par rapport à cette année. Nous sommes confrontés à des problèmes beaucoup plus importants, a avoué Hamilton. Tout ce que nous faisons pour essayer de les corriger ne change rien à cela. Il semble que ce sera une solution à plus long terme, donc rien à court terme. »

Il y a une troisième et dernière séance d’essais libres samedi avant les qualifications dans des conditions plus fraîches en soirée sur le circuit international de Sakhir.

Plus tôt dans la journée, Pierre Gasly d’AlphaTauri a terminé en tête d la première séance.

Gasly a complété son meilleur tour en une minute 34 193 secondes, devant Leclerc (Ferrari) et Sainz.

Cette saison, de nouveaux règlements sont en vigueur pour tenter de réduire l’avantage des équipes les plus riches.

Dans le but de permettre une concurrence plus équitable, les budgets ont été réduits de 145 millions US à 140 millions pour chaque équipe et baisseront à 135 millions en 2023.

Les voitures sont plus lourdes et il y a aussi eu un problème avec ce que l’on appelle en F1 le « marsouinage » — un problème aérodynamique où les voitures sautent et rebondissent sur la piste.

Mercedes est particulièrement affecté par le problème.

« Le freinage est quelque chose que nous pouvons régler, donc ce n’est pas un problème, a expliqué Hamilton. C’est plus l’équilibre et ce rebond que nous avons, et une perte d’appui que nous semblons avoir par rapport aux autres. »

McLaren utilise des moteurs Mercedes et semble avoir des problèmes similaires à résoudre. Le pilote britannique Lando Norris a terminé 16e lors de la première séance et 11e de la deuxième alors qu’il glissait.

McLaren a décroché cinq podiums la saison dernière — quatre pour Norris et une victoire pour Daniel Ricciardo — tandis que Haas n’a même pas marqué un point.

Mais les deux voitures Haas — qui utilisent des moteurs Ferrari — ont devancé McLaren lors de la deuxième séance d’essais, avec Mick Schumacher huitième et Kevin Magnussen 10e.