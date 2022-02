Formule 1

Une nouvelle saison bienvenue pour Nicholas Latifi

La saison 2021 ne s’est pas terminée dans les meilleures conditions pour Nicholas Latifi. Sa sortie de piste dans les derniers tours du Grand Prix d’Abou Dhabi a mené à la neutralisation de la course puis à la controverse qui a marqué la fin de la course et coûté le titre mondial à Lewis Hamilton.