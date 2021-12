(Jeddah) Le Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 a été interrompu pour la deuxième fois juste après avoir repris, suite à un deuxième accident dimanche soir à Jeddah.

Agence France-Presse

La course, disputée de nuit, à la lueur des projecteurs, repartira à 21 h 40 locales.

La course a été arrêtée par un drapeau rouge pour la première fois après 13 tours, le temps de réparer les barrières de sécurité abîmées par une sortie de piste de l’Allemand Mick Schumacher (Haas) au 10e tour.

Elle a de nouveau été stoppée après un accrochage lors du deuxième départ ayant provoqué les arrêts du Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), du Russe Nikita Mazepin (Haas) et du Britannique George Russell (Williams).

Au moment du deuxième drapeau rouge, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du Championnat du monde, était en tête devant le Français Esteban Ocon (Alpine) et son dauphin au classement, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Verstappen n’était que troisième avant l’accident de Schumacher, qui a d’abord provoqué la sortie de la voiture de sécurité.

Contrairement à Hamilton, parti en position de tête, il ne s’est pas arrêté pour changer de pneus à ce moment-là, ce qui l’a placé en tête de la course quand elle a été arrêtée par un drapeau rouge un peu plus tard.

Ocon a pris l’avantage sur Hamilton au deuxième départ en profitant de sa bagarre avec Verstappen, qui pourrait avoir à reculer sur la grille pour ce troisième départ à cause d’une manœuvre litigieuse.

À la suite d’une communication téléphonique entre Red Bull et la direction de course, retransmise par Canal Plus, la grille du prochain départ a été établie avec Ocon en position de tête, devant Hamilton et Verstappen qui n’a donc pas été pénalisé pour sa manœuvre au premier virage, lors du départ précédent.