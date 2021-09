(Montréal) Max Verstappen a profité de la première visite de la Formule 1 chez lui en 36 ans pour s’emparer du premier rang du classement des pilotes aux dépens du septuple champion du monde Lewis Hamilton, dimanche, au Grand Prix des Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Le pilote Red Bull a devancé le Britannique par plus de 20 secondes au fil d’arrivée, tandis que son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas a complété le podium.

La mer de partisans vêtus d’orange a littéralement explosé de joie lorsque leur favori a confirmé son triomphe sur le circuit de Zandvoort, situé en bordure de la mer du Nord, et de nombreuses bombes fumigènes oranges ont d’ailleurs été allumées dans les gradins pour souligner l’exploit.

PHOTO PETER DEJONG, AP Des partisans de Max Verstappen dans les gradins ont allumé des fumigènes

« Comme vous pouvez le constater, c’est carrément incroyable. Les attentes étaient très élevées ce week-end, et je suis très heureux de l’emporter ici. C’est une journée formidable, et la foule a été incroyable », a déclaré Verstappen, à sa sortie de sa monoplace.

Le Néerlandais, qui partait de la position de tête sur la grille, a ainsi signé sa septième victoire cette saison. Hamilton, qui menait par trois points à l’aube du week-end, accuse maintenant trois points de retard sur Verstappen au classement général.

« Quelle journée, et quelle foule ! Max a fait du bon boulot, je le félicite. J’ai tout donné, mais ils (les Res Bulls) étaient plus rapides que nous. Ils avaient l’avantage, et c’est très difficile de suivre le rythme ici. J’ai connu mes meilleurs moments lors du dernier tour — un seul tour, plus de carburant. C’est officiellement l’un de mes circuits favoris », a noté Hamilton, bon joueur.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Charles Leclerc (Ferrari) ont terminé quatrième et cinquième, respectivement. Le top-10 a été complété par Fernando Alonso (Alpine), Carlos Sainz fils (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren), dans l’ordre.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll a terminé en 12e place au volant de sa voiture Aston Martin, suivi de son coéquipier Sebastian Vettel au 13e rang. De son côté, le Torontois Nicholas Latifi s’est adjugé le 16e échelon.

« Comme nous l’avions prévu, tout s’est joué lors de la séance de qualifications, et comme ça n’a pas très bien été pour nous… et bien nous avions beaucoup de pain sur la planche aujourd’hui, a d’abord évoqué le pilote de Mont-Tremblant. J’ai connu un bon départ, mais je n’ai pas pu gagner de place. Après cela, j’ai dû me contenter de suivre George (Russell) et le train de voitures qui le précédait. »

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) et Nikita Mazepin (Haas) ont été contraints à l’abandon.

Il s’agissait de la première visite de la F1 aux Pays-Bas depuis 1985, et cette course avait également été présentée à Zandvoort. Niki Lauda avait alors grimpé sur la première marche du podium.

Environ 65 000 spectateurs se sont massés dans les gradins, qui étaient limités à 67 % de leur capacité en raison des restrictions associées à la pandémie de coronavirus. Tous devaient présenter une preuve vaccinale pour accéder au site.

La F1 complétera son programme triple le week-end prochain lors de la présentation du Grand Prix d’Italie, à Monza.