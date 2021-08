PHOTO FRANCISCO SECO, ASSOCIATED PRESS

(Spa-Francorchamps) Max Verstappen (Red Bull) a été désigné vainqueur du Grand Prix de Belgique après seulement deux tours de circuit derrière la voiture de sécurité et plus de trois heures de retard à cause de la pluie incessante à Spa-Francorchamps.

Jerome Pugmire Associated Press

Prévu à 15 h, le départ a été donné à 18 h 17, pour seulement deux tours, le minimum prévu par le règlement pour que des points soient attribués. Seulement la moitié des points est attribuée dans ce cas de figure. Lewis Hamilton (Mercedes), 3e, reste le leader du championnat devant Verstappen après cette 12e manche.

Le drapeau rouge a été sorti peu après 15 h 30 heure locale. Le circuit de sept kilomètres était totalement trempé.

On prévoyait donner le signal du départ à 15 h, mais cela a été repoussé de 25 minutes en deux occasions.

Le départ a finalement été donné aux environs de 18 h 30 heure locale.

Au moment du délai initial, des amateurs trempés, blottis sous de grands parapluies, attendaient que le pire de la pluie passe.

Les nuages épais et la brume rendaient également la visibilité médiocre.

Lorsque les pilotes se sont lancés dans leurs tours de formation, plusieurs se sont plaints.

« Je ne vois rien », a déclaré Lewis Hamilton, de Mercedes.

La décision de suspendre le départ a été prise quelques instants plus tard.

« C’est trempé, mais je pense que c’est acceptable pour tenir la course », a estimé Max Verstappen de Red Bull, détenteur de la position de tête.

Son coéquipier Sergio Perez a glissé hors piste à l’échauffement, ce qui a causé des dommages à sa suspension avant.

Red Bull a demandé à la FIA si Perez pouvait prendre le départ de la course s’ils réparaient sa voiture à temps. La FIA a décidé qu’il pouvait entamer la course à partir des puits.