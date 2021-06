Après avoir affronté Donald Theetge il y a quelques jours à l’Autodrome de Montmagny, le jeune pilote Raphaël Lessard le remplacera avec l’équipe Wight Motorsports inc. pour lancer la saison de la série NASCAR Pinty’s le 1er août à la piste Sunset Speedway d’Innisfil, en Ontario.

Ian Bussières Le Soleil

« Je me suis blessé à la main droite et je ne pourrai pas courir pour quatre à six semaines. Je ne voulais pas faire payer mon équipe pour ma blessure, donc je me suis mis en tête de trouver un chauffeur et Raphaël était mon premier choix », a déclaré Theetge au Soleil. « C’était un incontournable pour moi, avec son expérience professionnelle, et je sais qu’on est capable de gagner avec lui, au moins de monter sur le podium. »