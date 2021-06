Max Verstappen détient une avance de 12 points sur Lewis Hamilton dans la course au Championnat du monde.

(Spielberg) Le meneur du classement des pilotes de la Formule 1, Max Verstappen, a réussi le meilleur temps des qualifications et partira de la position de tête au Grand Prix de Styrie.

Le pilote Red Bull est devenu le premier à compléter un tour en moins d’une minute, quatre secondes (1:04,00) alors qu’il a signé un temps de 1:03 841 en Q3 pour devancer la Mercedes de Valtteri Bottas de 194 millièmes.

Comme Bottas a été sanctionné de trois places sur la grille pour un incident pendant la séance d’entraînement de vendredi, Verstappen partagera la première ligne avec le champion en titre, Lewis Hamilton, qui a suivi son coéquipier Mercedes de 32 millièmes.

Lando Norris (McLaren) et Sergio Perez (Red Bull) partiront en deuxième ligne.

Il s’agit de la deuxième position de tête consécutive de Verstappen et de la troisième cette saison. La semaine dernière au Grand Prix de France, il a réussi le triplé position de tête, tour le plus rapide et victoire.

PHOTO DARKO VOJINOVIC, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) accompagnera Bottas en troisième ligne. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) suivent en quatrième ligne, juste devant Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin).

Le Québécois a ajouté le logo du Canadien de Montréal sur son casque en appui à la formation de la LNH, qui disputera à compter de lundi une première finale en 28 ans.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU CANADIEN DE MONTRÉAL Lance Stroll arbore ce week-end le logo du Canadien de Montréal sur son casque.

Red Bull a remporté les trois dernières courses, tandis qu’Hamilton est à la recherche d’un premier triomphe depuis le GP d’Espagne, il y a près de deux mois.

Verstappen mène le Championnat des pilotes par 12 points devant Hamilton.