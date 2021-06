Sa nouvelle case en octobre signifie qu’il remplacera le Grand Prix de Singapour, également annulé à cause de la COVID-19.

(Montréal) Le Grand Prix de Turquie aura finalement lieu cette saison, a annoncé la Formule 1 par voie de communiqué vendredi.

La Presse Canadienne

L’épreuve turque doit maintenant être présentée sur le circuit d’Istanbul Park, du 1er au 3 octobre, après avoir été annulée en mai en raison des restrictions associées à la pandémie de coronavirus plus tôt ce printemps.

La F1 avait alors annoncé que le Grand Prix de Turquie serait remplacé au calendrier par un programme double en Autriche, qui commencera ce week-end avec la tenue du Grand Prix de Styrie.

« Nous sommes très heureux de pouvoir être de retour en Turquie, sur le circuit d’Istanbul Park. Nous espérons une autre course enlevante, sur l’un des plus beaux circuits au monde », a déclaré le président et directeur des opérations de la F1, Stefano Domenicali, par voie de communiqué.

Le Grand Prix de Turquie avait initialement été ajouté au calendrier de la saison 2021 lors de l’annonce de l’annulation du Grand Prix du Canada, plus tôt ce printemps.

Le pilote Red Bull Max Verstappen mène le championnat du monde avec 131 points, soit 12 de plus que le champion en titre, le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Sept courses ont été présentées jusqu’ici en 2021, sur un potentiel total de 23.