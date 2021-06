PHOTO CLIVE ROSE, ASSOCIATED PRESS

(Bakou) Max Verstappen amorcera une première course à titre de meneur au classement des pilotes de Formule 1 à un endroit où il est toujours à la recherche d’un premier podium, tandis que toute l’attention est tournée vers les ailerons arrière des Red Bull.

Associated Press

Le Hollandais de 23 ans est dans la course au titre depuis son arrivée, en 2015, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Cette saison, il dispose d’une voiture capable de chauffer le septuple champion Lewis Hamilton.

En remportant le dernier Grand Prix, à Monaco, Verstappen s’est retrouvé avec une avance de quatre points devant Hamilton avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Certains rivaux, en particulier Mercedes, arguent toutefois que les ailerons arrière des Red Bull sont trop flexibles à haute vitesse, réduisant ainsi la résistance. Ce serait un avantage marqué à Bakou, qui compte sur la plus longue ligne droite de tous les circuits.

La FIA a instauré de nouveaux tests pour mesure la rigidité des ailerons. Toutefois, ils n’entreront en vigueur que le 15 juin, avant le Grand Prix de France.

Hamilton a ouvertement dénoncé le mois dernier ces ailerons « pliants » de Red Bull. Il avait précédemment déclaré, au Grand Prix d’Espagne, que cela rendait les voitures de ses adversaires plus rapides. Il avait tout de même gagné cette course.

« Peu importe ce que je pense, ça ne fait pas de différence, a déclaré Hamilton jeudi. Le fait est qu’ils ont passé le test pour la course de ce week-end, alors nous allons de l’avant dans l’état actuel des choses. Bien sûr qu’il s’agit d’un avantage dans la ligne droite. »

Verstappen a éprouvé des ennuis en Azerbaïdjan dans le passé. En quatre courses, il n’a jamais terminé sur le podium et a abandonné deux fois. Sa pire performance est survenue en 2018, quand il a tenté de bloquer son coéquipier d’alors Daniel Ricciardo à la fin de la longue ligne droite. Les deux voitures sont entrées en collision et aucune des deux n’a complété le Grand Prix.

Le Néerlandais croit tout de même que les Mercedes sont toujours les plus rapides.

« Je pense que de façon générale, ils sont encore devant nous, a-t-il expliqué. Mais jusqu’ici cette saison, nous avons eu d’excellents départs comparativement aux autres saisons. On doit poursuivre dans cette veine. »

Au classement, le pilote McLaren Lando Norris pointe au troisième rang, à 49 points de Verstappen. Il mène un peloton qui comprend l’autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas, la deuxième Red Bull de Sergio Perez et les deux Ferrari.

Bottas a montré quelques beaux flashs avec une pole position et deux tours les plus rapides cette saison, mais il n’a pas fait mieux qu’une troisième place et le Finlandais à moins de la moitié des points d’Hamilton.

Son week-end a bien mal commencé quand son vol en provenance de Finlande a été retardé, jeudi, l’empêchant de marcher le circuit, comme l’ont fait tous les autres pilotes du plateau.

Bottas a cependant été un spécialiste de Bakou dans le passé. Il a gagné la course en 2019, ce qui fait de lui le champion en titre en raison de l’annulation de la course l’an dernier. Il était en voie de remporter l’édition 2018 avant qu’une crevaison ne vienne contrecarrer ses plans.

Charles Leclerc sur Ferrari, vient de connaître un week-end décevant à Monaco, où il a pris la pole avant de voir sa voiture éprouver des ennuis mécaniques avant la course. Il estime que Ferrari aura du mal à reproduire le rythme de Monaco, en raison de la ligne droite du circuit.

« Même s’il y a plusieurs sections plus lentes, je crois que nous serons de retour à notre niveau d’avant Monaco. »