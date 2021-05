(Indianapolis) Le Brésilien Helio Castroneves, 46 ans, a remporté dimanche la 105e édition des 500 Miles d’Indianapolis, soit sa quatrième victoire dans la course la plus prestigieuse du sport automobile américain, devant l’Espagnol Alex Palou et le Français Simon Pagenaud.

Agence France-Presse

Surnommé « Spiderman », Castroneves avait déjà gagné à Indianapolis en 2001, comme débutant, 2002 et 2009. Il s’est reconverti depuis en endurance et avait prévu de ne participer qu’à une seule course d’Indycar cette année : il l’a remportée grâce à une stratégie parfaite et un dernier dépassement sur Palou, au moment idéal.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Helio Castroneves démontrant sa confiance devant les spectateurs avant le départ de la course.

